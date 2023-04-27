Sivasspor’a sakat oyunculardan müjde

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında Fenerbahçe’yi konuk edecek Sivasspor’da sakat futbolculardan güzel haber geldi. Uğur Çiftçi, Leke James ve Aladdin Okumuş, haftalardır sakatlığı nedeniyle takımla beraber idmana çıkamamıştı.

Kırmızı-beyazlı kulübün konu ile ilgili sosyal medya hesabından 4 futbolcunun idmandaki fotoğrafıyla yapılan paylaşıma, “Sivasspor’umuzda sakatlıkları geçen, Uğur Çiftçi, Leke James, Alaaddin Okumuş takımla birlikte çalışmalara başladı” notu eklendi.

Sivasspor, Fenerbahçe maçı hazırlıklarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında sahasında Fenerbahçe ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde 5’e 2 top kapma, pas ve baskı çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar, son bölümde ise taktik çalışmalar ile yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sivasspor yarın gerçekleştireceği antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

İHA