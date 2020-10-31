Sivasspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

SİVAS (AA) – Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmana ısınmayla başlayan futbolcular, daha sonra top kapma, pas ve pres çalıştı.



Yaklaşık 1,5 saat süren idmanın son bölümünde ise hücum ve defans oyuncuları iki gruba ayrılarak taktik çalışması yaptı.

Bir süredir sakat olan Erdoğan Yeşilyurt da idmanda yer alırken, Marcelo Goiano ise takımdan ayrı koşu yaptı

Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve öğleden sonra hava yoluyla Hatay'a gidecek.