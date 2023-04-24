Sivasspor’da Max Gradel gollerine devam ediyor

Süper Lig’in 31. haftasında Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşan Sivasspor’da Max Gradel, müsabakanın 22. dakikasında penaltıdan topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 9. golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Gradel, golden sonra sevinç yaşadı.

35 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi, Süper Kupa, Türkiye Kupası ve Süper Lig olmak üzere 38 maçta görev aldı. 9 kez sarı kart gören Gradel, 2 kez de kırmızı kart gördü. Gradel kırmızı-beyazlı forma altında 2 bin 876 dakikada oyunda kaldı.