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16 Nisan 2023
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Sivasspor’da Rıza Çalımbay’dan ‘bireysel hata’ sitemi

Alaturka Online
Alaturka Online

Spor Toto Süper Lig’in 29. haftasında Sivasspor deplasmanda mücadele ettiği Giresunspor’a 1-0 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivasspor Teknik Direktör Rıza Çalımbay, “Maça gayet iyi başladık, sorun yoktu. Bizim bu sezon zaaflarımızdan bir tanesi özellikle ölü toplar. Geçen maçta Başakşehir ile oynarken çok iyi oynadık, çok gol kaçırdık. Bir tane gol atabildik. Baktığımızda bütün üstünlük bizdeydi. Özellikle de ikinci yarı. Her türlü pozisyonu yakaladık ama atamadık. Atamadığımız olabilir ama aynı şekilde aynı golleri yemek bizi üzüyor. Arkadaşlarımın maalesef sezon başından beri ölü toplarda bireysel hata yapıyorlar. Onlardan bir tanesini bugün yedik ama maçı kazanmak için de maçın başından sonuna kadar elimizden gelen mücadeleyi gösterdik. Pozisyon yakaladık, onları da atamadık. Onun için böyle pozisyonları kaçırırsanız. Hem de aynı şekil gol yerseniz o zaman mağlubiyet gayet normaldir. Karşınızdaki takım 11 maçtır galibiyet alamamış ve mutlaka alması gereken bir maç. Tabi ki agresif çıkacaklar, tabi ki savunacaklar. Çok mücadele ettiler, savundular. Ona göre de bizim oynamamız gerekiyordu ama maalesef yapamadık. Biraz önde söylediğim gibi geleni atamazsanız veya böyle gol yerseniz mağlubiyet normaldir” diye konuştu.

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