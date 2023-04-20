Sivasspor’da Rıza Çalımbay’dan taraftara sitem ve ayrılık sinyali

Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor, konuk ettiği Trabzonspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay, düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı.

‘KAZANMAK İÇİN HER ŞEYİ YAPTIK’

Karşılaşmayı değerlendirerek sözlerine başlayan deneyimli teknik adam, “Bizim için çok önemli bir maçtı. Takım olarak da iyi hazırlandık. Kafa olarak gayet iyiydik. Maça iyi başladık ve iyi oynarken gol yedik daha sonra toparladık. Maçın başından sonuna kadar kazanmak için her şeyi yaptık. Trabzonspor 10 kişi kaldıktan sonra bizim için avantaj oldu. Oyun disiplinimizi bozmadık ve ihtiyacımız olan puanı aldık” diye konuştu.

TARAFTARLARA SİTEM, AYRILIK SİNYALİ

Maça az sayıda taraftarın gelmesinden yakınan Çalımbay, İyiyken herkes destekler ama zor günlerde taraftara ihtiyacımız oluyor. Daha büyük bir taraftar kitlesi bekliyorduk.“ dedi ve ekledi:

“Artık önümüzdeki maçlarımıza bakacağız. Zor maçlarımız var. Ligde ve kupada maçlarımız var. Kupada final oynamak istiyoruz. Onu da yapacak güçte bir takımız. Ben takımımla gurur duyuyorum. 3 senedir Avrupa’ya giden bir Anadolu takımı yok. Türkiye Kupası’nı da kazandık. Hem taraftarımıza hem de kulübümüze kazançlar yaptırdık. Benim üzüldüğüm Trabzonspor’la oynuyoruz, çok az bir seyirciye oynuyoruz. Bu tür maçlarda taraftarın olması gerekiyor. Bugünkü maça baktığımızda çok az bir taraftar geldi. Bu takım iyi şeyleri hak ediyor. Takıma saygı duymak gerekiyor. İyiyken herkes destekler ama zor günlerde taraftara ihtiyacımız oluyor. Taraftar maç kazandırabilir. Daha büyük bir taraftar kitlesi bekliyorduk. Bundan sonraki maçlarımıza bekliyoruz.”

🔴⚪ Rıza Çalımbay, Süper Lig’de 626 kezle en fazla maça çıkan teknik direktör rekorunu yenilerken Sivasspor ise son 3 sezonda 144 maçla 4 büyüklerin önünde yer alarak en fazla resmi maç oynayan takım durumunda. pic.twitter.com/jN0YLUSHOs

— Fanatik (@fanatikcomtr) April 20, 2023

‘ZAMANI GELDİĞİNDE GÖREVİMİZİ BIRAKACAĞIZ’

“Bu takım kötü de gitse sahip çıkmak lazım. Tribünleri doldurmak lazım. Takımımızın desteğe ihtiyacı var. Başka bir şey istemiyoruz. Ben oyuncularıma teşekkür ediyorum, vicdanen çok rahatım. Güzel şeyler yapıp ondan sonra zamanı geldiğinde de görevimizi bırakacağız. Kalan tüm maçlarımızda taraftarı bekliyoruz.” diye konuştu.

‘EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİSİ TÜRKİYE KUPASI’

Takım olarak lige ve kupaya odaklandıklarını vurgulayan Çalımbay, “Bizim ligde iyi bir yere gelmemiz gerekiyor ki Türkiye Kupası’nı rahat oynayalım. En büyük hedeflerimizden biri Türkiye Kupası. Ben puan hesaplamadım. Maç maç bakıyorum. Çok zor takımlarla oynayacağız. Verilen araları biz değerlendirmedik. Sivas’ta olduğumuz için değerlendiremedik. Sivas Belediyespor ve Tokatspor ile oynuyoruz ama bu takımlar bizi zorlayamıyor” diye konuştu.