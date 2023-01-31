Sivasspor’da Yatabare ve Max Gradel şov!

Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasında Alanyaspor’a konuk oldu. Sahadan 3-0’lık galibiyetle ayrılan kırmızı-beyazlılar, bu sezon ligde 5. kez 3 puan sevinci yaşamış oldu. Süper Lig’de 21 puana ulaşan Yiğidolar, geride kalan karşılaşmalarda 10 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etti. Sivasspor, ligin 9. haftasında deplasmanda Başakşehir’i 2-0 yenerken, 10. haftada da evinde Giresunspor’u 3-0 mağlup etmişti. Kırmızı-beyazlılar, 15. haftada deplasmanda Kasımpaşa’yı ve 20. haftada deplasmanda Gaziantep FK’yı 2-1’lik skorla geçmişti. Kırmızı-Beyazlı takım, gelecek hafta sahasında Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek.

Mustapha Yatabare gollerini sürdürüyor

Sivasspor’da Mustapha Yatabare attığı gollerle galibiyete katkı sağlarken, bu sezonki gol sayısını 11’e yükseltti. Maçın 32 ve 45. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı.

36 yaşındaki oyuncu, bu sezonki gol sayısını da 11’e çıkarttı. Yatabare, 11 golün 3’ünü UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde, 3’ünü de Türkiye Kupası’nda attı.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla 28 maça çıkan Yatabare, 23 kez de ilk 11’de görev aldı. 1 kez asist yapan Yatabare, 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, 2 bin 41 dakika oyunda kaldı.

Max Gradel gol sayısını 8 yaptı

Sivasspor’da Max Gradel, müsabakanın 50. dakikasında topu ağlarla buluşturdu. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 8. golünü kaydetti. Mücadeleye 11’de başlayan Gradel, golden sonra sevinç yaşadı.

33 yaşındaki oyuncu, bu sezon UEFA Avrupa Ligi, Süper Kupa ve Süper Lig olmak üzere 30 maçta görev aldı. 7 kez sarı kart gören Gradel, 5 kez de asist yaptı. Fildişi Sahilli oyuncu kırmızı-beyazlı forma altında 2 bin 317 dakikada oyunda kaldı.