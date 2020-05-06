Sivasspor’dan açıklama: ‘Galatasaray ile anlaşma ihtimali yok’

Sivasspor’un İdari Menajeri Oray Baykal, ismi Galatasaray ile anılan Mert Hakan Yandaş’ın geleceği hakkında konuştu. Süper Lig’de maçlarında devam etmesi kararını değerlendiren Baykal, Radyospor’a özel açıklamalar yaptı.

Olağanüstü bir durumdan geçildiğini söyleyen Baykal, “Zor bir karardı. Ülkenin geçirdiği zorlu sürç hepimizi yordu ancak biz futbolu özledik. Bir an önce sahaya inip bu ligi bitirmek istiyoruz ancak ortada gerçekler de var. TFF’nin açıkladığı kararlar çerçevesinde hazırlıklarımızı yapacağız. Başkanın açıklamasından 10 farklı senaryo olduğunu anladık. Deplasmanlara gitmek çok zor çünkü uçakların durumu belli değil. İyileşme sürecinde alınan kararlarla birlikte biz de sizinle beraber öğreneceğiz kararları. Çok olağanüstü bir durumdan geçiyoruz. Bu kararlara saygı duyarak oynayacağız çünkü yapacağımız başka bir şey yok”ifadelerini kullandı.

“GALATASARAY’LA ANLAŞMA İHTİMALİ YOK”

Öte yandan 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Mert Hakan Yandaş’ın Galatasaray’a transfer olacağı iddialarını yanıtlayan Baykal, şu ifadeleri kullandı:

“Mert Hakan’ın Galatasaray’la anlaşma ihtimali yok. Bu etik olarak doğru değil. Biz şampiyon olursak oyuncular bizimle devam edebilir. Bu oyuncuların tek istedikleri ligi en iyi yerde bitirmek. Biz oyunculara bunları soruyoruz. Yok öyle bir şey demekten kendileri sıkıldılar. TFF kurallarında bu yazılı. Oyuncular sözleşmeleri bitmeden anlaşma yapamazlar. Oyuncularımızın motivasyonunda bir eksilme yok. Milli Takım hedefleri var. Oyuncularımız ellerinden gelenin en iyisini yapacaklar.”