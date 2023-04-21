Sivasspor’dan dev adım! Trabzonspor’u yenerek…

Başakşehir ile berabere kalan, Giresunspor’a ise mağlup olan Sivasspor adına Trabzonspor karşılaşması ligde kalmak adına bir hayli önem taşıyordu. Son 2 maçta yalnızca 1 puan alabilen Kırmızı-Beyazlılar, Fırtına karşısına ise puan ve puanlar almak için sahaya çıktı. Yiğido, 1-0 öne düştüğü karşılaşmadan 3 puanla ayrılmasını bildi. Puanını 34 yapan Rıza Çalımbay’ın öğrencileri, ligde kalma yolunda önemli bir adım attı.

Farkı açtı, nefes aldı

Bu arada alınan galibiyetin Sivasspor adına başka bir önemi daha bulunuyor. Ligin geri kalan haftasında ligde kalmaya çalışan Giresunspor ve İstanbulspor 2, Ankaragücü ise bir maçını hükmen kazanacak. Bu doğrultuda Yiğido, rakipleri ile arasındaki puan farkını açarak nefes almış oldu.

Çalımbay: Harika oynadık ve kazandık

Sivasspor, tarihinde ilk kez Trabzonspor ağlarını 4 kez havalandırırken, teknik direktör RızaÇalımbay da alınan galibiyetten ötürü bir hayli motiveydi. Maça çok iyi hazırlandıklarının altını çizen tecrübeliteknik adamın sözlerinden ön plana çıkanlar şöyle oldu: “Bu galibiyete ihtiyacımız vardı. Maça çok yoğun bir şekilde hazırlandık. Rakibimizi iyi analiz etmiştik. Ben ve oyuncularım oldukça motive bir şekilde sahaya çıktı. Neticede baştan sona üstün götürdüğümüz bir karşılaşmadan 3 puanla ayrılmayı başardık. Şimdi bu maçı bırakıp, önümüze bakma zamanı. Ligin sonuna kadar toplayabildiğimiz kadar puan toplamak istiyoruz.”

Samu Saiz kaldığı yerden

Devre arasında transfer edilen ve son 3 maçta suskun kalan Samu Sainz, Trabzonspor karşısında penaltıdan ilk devrede takımının beraberlik sayısını kaydederken, 58’de de şık bir gole imza attı. Ligde 8 maçta 4 gol ve 2 asiste ulaşan İspanyol hücum oyuncusu, performansıyla alkış alan isimlerden biri oldu.

10 maç sonra Erdoğan Yeşilyurt

Ligde 10 maçtır fileleri havalandıramayan Erdoğan Yeşilyurt, Trabzonspor karşısında golle tanıştı. İlk devrede takımının 2. sayısına imza atan başarılı kanat oyuncusu, galibiyetin mimarlarından biri oldu. 29 yaşındaki yıldız, ortaya koyduğu futbolla sahanın yıldızlarından biri oldu.

Evinde geçit yok

Sivasspor, son dönemde Trabzonspor’u konuk ettiği maçlarda rakibine geçit vermedi. Dün oynanan maçtan önce Kırmızı-Beyazlılar, son 4 karşılaşmada 1 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti. Rakibini bir kez daha devirmenin sevincini yaşayan Yiğido, bu serisini 5 maça çıkardı.

Maça ilgi çok az

Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, yaptığı her açıklamasında taraftarı Yeni 4 Eylül Stadyumu’na davet etmesine rağmen dün akşam ilgi yine bir hayli azdı. Bordo-Mavililer ile oynanan mücadeleyi birkaç bin dolaylarında Kırmızı-Beyazlı futbolseverin takip ettiği bilgisine ulaşıldı.