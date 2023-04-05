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5 Nisan 2023
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Sivasspor‘dan sakat futbolcularla ilgili açıklama

Alaturka Online
Alaturka Online

Sivasspor’da Kulüp Doktoru Baran Güler, futbolcuların sağlık durumu hakkında açıklamada bulundu.

Doktor Güler, şunları söyledi:

“Spor Toto Süper Lig’in 22. hafta maçında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynadığımız maçta sakatlanan Robin Yalçın’ın, Spor Toto Süper Lig’in 23. hafta maçında sahamızda Beşiktaş ile oynadığımız maçta sakatlanan Caner Osmanpaşa’nın ve UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçta sakatlanan Charis Charisis’in tedavileri tamamlandı. 3 sporcumuz da takımımızla birlikte çalışmalara başladı. Spor Toto Süper Lig’in 26. hafta maçında Ankaragücü ile sahamızda oynadığımız mücadele öncesi ısınırken sakatlanan Uğur Çiftçi’nin tedavisi ise sağlık ekibimizce devam etmektedir.”

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