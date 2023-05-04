Sivasspor’lu yıldıza talip! Statta izlediler

Sivasspor bu sezon 3 kulvarda birden yarıştı. Yiğido, Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 turuna kalarak büyük başarı sağladı. Ligde düşme hattından uzaklaşmayı başaran Yiğido, geçtiğimiz sezon müzesine götürdüğü Türkiye Kupası’nda da yarı finale kadar geldi.

Yiğido’nun şansı tutmuyor

Rıza Çalımbay’ı öğrencilerinin, bu sezon ligde Fenerbahçe’ye karşı şansı tutmadı. Sarı-Lacivertliler, her iki maçta da 10 kişi kalmasına rağmen kazanan taraf oldu. Yiğido, kupa yarı final ilk maçında bunu değiştirmek için sahaya çıktı. Ancak Sivasspor, taraftar desteğini arkasına almasına rağmen yine galibiyete ulaşamadı. Yiğido, 0-0’ın rövanşında Kadıköy’de sürpriz yapıp adını bir kez daha finale yazdırmaya çalışacak.

Ligdeki maçta golü atmıştı

Sivasspor’u ara transfer döneminde kiralık olarak kadrosuna kattığı Ekvadorlu oyuncu, ligdeki maçta Fenerbahçe’ye gol atmıştı. Dün mücadeleye 11’de başlayan Caicedo’yu izlemek için yurt dışından gözlemcilerin Sivas 4 Eylül Stadı’na geldiği öğrenildi. Meksika basınına göre bonservisi Tigres’te bulunan 25 yaşındaki forveti, rakip Cruz Azul istiyor.