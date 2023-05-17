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17 Mayıs 2023
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Sivasspor’un galibiyet hasreti 3 maça çıktı

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Süper Lig’de en son bu sezonun 31. haftasında Antalyaspor’u deplasmanda 2-1 mağlup eden Sivasspor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 3 lig maçında da galip gelemedi. Söz konusu müsabakanın ardından sahasında Fenerbahçe’ye 3-1 yenilen Yiğidolar, 33. haftada da deplasmanda Ümraniyespor’a 4-1 mağlup oldu. Yiğidolar dün de sahasında Kasımpaşa’ya 2-1 yenilerek galibiyet hasretini sonlandıramadı.
Sivasspor, ligin 34. haftasında ise deplasmanda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. 20 Mayıs Cumartesi günü Ali Sami Yen Spor Kompleksinde oynanacak olan maç saat 19.00’da başlayacak.

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