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28 Nisan 2023
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Sivasspor’un hedefi 3’te 3 yapmak

Alaturka Online
Alaturka Online
Alaturka Spor

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde son 2 maçından galibiyetle ayrıldı ve 6 puan topladı. Sivasspor, başarılı performansını Fenerbahçe karşılaşmasına yansıtarak rakibi karşısında kazanıp 3’te 3 ile serisini devam ettirmenin peşinde.
Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.

Alaturka Online
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