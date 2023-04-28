Sivasspor’un hedefi 3’te 3 yapmak

Spor Toto Süper Lig’in 32. haftasında yarın Fenerbahçe’yi konuk edecek olan Sivasspor, son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyor. Yiğidolar, Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ligde son 2 maçından galibiyetle ayrıldı ve 6 puan topladı. Sivasspor, başarılı performansını Fenerbahçe karşılaşmasına yansıtarak rakibi karşısında kazanıp 3’te 3 ile serisini devam ettirmenin peşinde.
Sivasspor ile Fenerbahçe yarın saat 19.00’da Sivas 4 Eylül Stadyumu’nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Zorbay Küçük görev yapacak.