Sivas’ta 4.7 büyüklüğünde deprem (Son depremler)

Sivas’ta deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre Gürün ilçesindeki deprem saat 20.19’da gerçekleşti.
4.7 büyüklüğünde meydana geldiği açıklanan depremin derinliğinin 5.3 kilometre olduğu duyuruldu.
SON DEPREMLER
Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi (BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
AFAD SON DEPREMLER