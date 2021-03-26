Sivas'ta “58 Bin Aile 580 Bin Tohum 1 Orman” projesiyle tohumlar ormana dönüşecek

SİVAS (AA) – Sivas Belediyesi tarafından "58 Bin Aile 580 Bin Tohum 1 Orman Projesi" tanıtıldı.

Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde gerçekleşen tanıtım programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Ayhan, "Ecdadımızdan kalan bu topraklar için vefalı olmamız, onlara layık olmamız lazım. Ecdattan aldığımız bu toprakları inşallah ilmek ilmek işleyerek evlatlarımıza bırakacağız. Bir kurumun tek başına bu coğrafyayı regüle etmesi, dönüştürebilmesi mümkün değil. Bütün kurumlarımızın ve vatandaşlarımızın da sahiplenmesi gerek. Yerel ve genel yönetimler, kurumlarımız, diğer ilgili birimlerin sahiplenmesi ile Sivas hakikaten güzel ve yeşil bir şehir olacak." diye konuştu.

Ayhan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle doğanın kıymetinin daha fazla anlaşıldığını dile getirdi.

– "190 bin metrekare yeni yeşil alan çalışması gerçekleştirdik"

Belediye Başkanı Hilmi Bilgin de insanların bulunduğu coğrafyanın özellikleri ve değerleriyle yoğrulup şekillendiğini belirterek, "Anadolu'nun ortasında havası sert olan bu bozkırda, insanımız yiğitlik ve mertliği ile tanınmıştır. Yiğit olan, mert olan insana da milli, manevi, tarihi ve kültürel değerlerine sahip çıkmak, doğayı ve tüm canlıları korumak, inancına uygun olarak yaşamak ve yaşantısıyla örnek olmak düşer." ifadelerini kullandı.

Hızla betonlaşan ve ruhunu kaybeden metropol kentlere inat, şehrin kimlik ve kişiliğini korumakla, çevresini ve çehresini güzelleştirerek her geçen gün daha yaşanabilir, daha ferah ve yeşili bol bir Sivas inşa etmekle mükellef olduklarını vurgulayan Bilgin, şunları kaydetti:

"Bugüne kadar Millet Bahçesi başta olmak üzere yeni mahalle ve bölge parkları, spor alanları, yürüyüş ve koşu yolları ile rekreasyon projelerine ilaveten eskiyen parklarımızı revize ederek hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Şimdiye kadar 190 bin metrekare yeni yeşil alan çalışması gerçekleştirdik. 15 bin nitelikli ağacı toprakla buluşturduk. Sağlıklı yaşam ve sporu teşvik etmek adına 12 bin 100 metre uzunluğunda yeni yürüyüş ve bisiklet yolu kazandırdık. Sivas’ı mevsime uygun 1,5 milyon çiçekle süsledik."

Canlılara nefes olmak adına hayata geçirdikleri yeni proje hakkında da bilgi veren Başkan Bilgin, "Bu kapsamda 58 bin ailemize toplam 580 bin tohum dağıtacağız. Saksılarda sevgiyle fideye dönüşen bu tohumları, İşhan mevkisinde 'Aile Ormanı' adını verdiğimiz alanda hep birlikte toprakla buluşturacağız." dedi.

Bilgin, İşhan bölgesinde ayrıca evlenen çiftler adına fidan dikerek "Sevgi Ormanı", Sivasspor taraftarlar grubu adına da 5 bin 558 fidan dikerek, "Sivasspor Ormanı"nı bu yıl içerisinde faaliyete geçireceklerini sözlerine ekledi.

Programa onur konuğu olarak davet edilen 76 yaşındaki Baki Hafızoğlu'na, Çukurbelen köyünde yaptıkları ağaçlandırma çalışması nedeniyle Vali Ayhan ve Belediye Başkanı Bilgin tarafından hediye takdim edildi.

Programın sonunda öğrencilere tohum ekimi gösterilerek saksı, toprak ve tohumların dağıtımı gerçekleştirildi.