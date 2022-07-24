Sivas’ta çoban 3 kişiyi öldürdü

Sivas’ta koyun satın almak için Şarkışla ilçesinden Yıldızeli ilçesine giden 3 kişi bir çoban tarafından vurularak öldürüldü. Polis tarafından gözaltına alınan çobanın cinayeti işleme sebebi ise şaşırttı.

Olay, Sivas’a 66 kilometre uzaklıkta, Yıldızeli ilçesine bağlı Kale köyünde gerçekleşti. Kırsalda kanlar içerisinde hareketsiz yatan 3 kişiyi fark edenler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 KİŞİ ÖLÜ OLARAK BULUNDU

Olay yerine gidildiğinde tüfekle vurulmuş 3 kişinin öldüğü anlaşıldı. İlk incelemede ölenlerin üzerinden kimlik çıkmazken yapılan derinlemesine araştırmada ölenlerin Sivas’ın Şarkışla ilçesinde küçükbaş hayvan ticareti yapan Kurban Polat (24), Mustafa Tamer (20) ve Osman Tamer (58) oldukları belirlendi.

İFADESİ ŞAŞIRTTI

Olayın 13.30 sularında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Cinayet zanlısı olarak köyde çobanlık yapan A.Y. (24) gözaltına alındı. A.Y. ifadesinde, 3 kişiyi koyun hırsızı olduklarını düşündüğü için öldürdüğünü belirtti. Olayla ilgili savcılık soruşturması başlatıldı. İHA

İlginizi Çekebilir Sürü bulundu, Afgan çobana ulaşılamadı İlginizi Çekebilir Yıldırım düştü; 63 küçükbaş öldü, çoban yaralı