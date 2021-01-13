Sivas'ta işçi servis midibüsü devrildi: 1 yaralı

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Alaturka Online
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SİVAS (AA) – Sivas'ın Divriği ilçesinde işçi servis midibüsünün devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

K.K. (51) yönetimindeki 67 SN 394 plakalı bir maden şirketine ait işçi servis midibüsü, Divriği-İliç kara yolunda bariyerlere çarptı.

Kazada devrilen midibüs şoförü K.K. yaralandı.

Midibüsün madende çalışan işçileri bıraktıktan sonra ilçeye dönmek üzere yola çıktığı anlaşıldı.

Kaza nedeniyle Divriği-İliç kara yolu trafiğe kapanırken, devrilen aracın kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

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