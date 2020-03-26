Sivas'ta kaybolan Afgan çoban ölü bulundu

SİVAS (AA) – Sivas'ın Divriği ilçesinde 4 gündür haber alınamayan çobanın cansız bedenine ulaşıldı.
İlçeye bağlı İncirlipınar köyünde çobanlık yapan Afganistan uyruklu S.S.A'nın, 22 Mart'ta evine dönmemesi üzerine yanında çalıştığı C.B. durumu güvenlik güçlerine haber verdi.
Yaklaşık 4 gündür süren arama çalışması sonucu S.S.A'nın cesedi, İncirlipınar ile Ölçekli köyü arasından geçen Acıçay Çayın'da çalılara takılmış halde bulundu.
Çobanın cesedi, otopsi için Divriği Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.