Sivas’ta korkutan deprem (Son depremler)

Sivas’ta deprem oldu. AFAD’ın verilerine göre, Gürün ilçesindeki deprem saat 18.33’te meydana geldi.

Yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.3 olduğu açıklandı.

Kandilli Rasathanesi de depremin 4.2 büyüklüğünde ve yerin 7 kilometre derinliğinde olduğunu duyurdu.

SON DEPREMLER

Yaşanan depremlerin saatini ve büyüklüğünü anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Bölgesel Deprem- Tsunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi(BDTİM) tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER