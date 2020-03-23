Sivas'ta koronavirüs tedbirlerine uymayan 87 kişiye para cezası

SİVAS (AA) – Sivas'ta, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uymayarak evlerinden çıkan 87 kişiye idari para cezası kesildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan kontroller ve denetimlerde, yurt dışından ülkeye giriş yaparak Sivas'a gelen 135 kişiye, 14 gün boyunca evden çıkmayarak kendilerini toplumdan izole etmeleri gerektiği tebliğ edildi.

Daha sonra yapılan kontrollerde adreslerinden izin almadan ayrıldıkları tespit edilen 87 kişiye, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ve Hıfzıssıhha Kurulu Kararları gereğince en üst idari para cezası kesildi.

Öte yandan sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan 327 kişi de yasağı ihlal ettikleri gerekçesiyle uyarıldı. Bu kişilere yeniden ihlal durumunda en üst sınırdan idari para cezası uygulanacak.

En üst idari para cezasının 3 bin 150 lira olduğu öğrenildi.