Sivas'ta Kovid-19'u yenen 3 yaşlı hastaneden alkışlarla uğurlandı

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Alaturka Online
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SİVAS (AA) – Sivas'ta yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenen 3 yaşlı, hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Suşehri'nde yaşayan Ruhi Uğurlu (67), nefes darlığı ve yüksek ateş şikayetiyle Numune Hastanesi Çok Amaçlı Geriatri Merkezine (ÇAGEM) başvurdu.

Yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alınan Uğurlu, 18 günlük tedavi sonucu iyileşti.

Kovid-19'u yenerek taburcu edilen Uğurlu, hastaneden alkışlarla uğurlandı.

Tedavi sürecinde kendisiyle yakından ilgilenen sağlık çalışanlarına teşekkür eden ve helallik isteyen Uğurlu, 14 gün de evinde karantinada geçirecek.

– 87 yaşındaki çift Kovid-19'u yendi

Sivas'ta yaşayan 87 yaşındaki Osman ve Teyfide Karaahmetoğlu çifti de iştahsızlık, nefes darlığı ve bilinç bulanıklığı şikayetleriyle ÇAGEM'e başvurdu.

Yaşlı çift, Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine tedaviye alındı.

Uzun tedavi süreçlerinin ardından sağlıklarına kavuşan Karaahmetoğlu çifti bugün alkışlarla taburcu edildi.

Karaahmetoğlu çifti 14 günlük karantina sürecini evlerinde geçirecek.

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