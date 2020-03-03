Sivas’taki Corona virüsü iddiasına valilikten açıklama!

Valiliğin açıklaması şu şekilde:

* 03.03.2020 günü öğlen saatlerinde Valiliğimize gelen bir Afganlı göçmen, rahatsız olduğundan bahisle, yardım talep etmiş, Valilik görevlilerince de, 112 vasıtasıyla Ambulans çağrılarak, Numune Hastanesine sevki sağlanmıştır.

* Görevli hekimlerce yapılan muayene ve tetkikler sonucu, şahsın RUTİN bir SOĞUK ALGINLIĞI yaşamakta olduğu belirlenerek, gerekli tedavilerine başlanılmıştır.

* Konuya ilişkin, bir kısım sosyal medya hesaplarında ve bazı basın mecralarında, adeta CORONA VİRÜSÜ teşhisi konulmuş gibi paylaşım ve yorumlar yapıldığı anlaşıldığından, Valiliğimizce aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur.

* 1. Anılan Afgan vatandaşı göçmen şahıs, yaklaşık 4 YILDIR ilimizde ikamet etmektedir ve salgın hastalığın başladığı ülke ve bölgelerde, salgının başladığı tarihlerde KESİNLİKLE BULUNMAMIŞTIR.

* 2. Şahıs olağan ve mevsimsel grip/nezle belirtileri göstermektedir.

* 3. Bakanlık emirleri gereğince, özellikle düzensiz göçmenler, kamu sağlığı ve yararı gözetilerek, 2 hafta süreyle müşahade altında tutulmaktadır.

* 4. Hastane acil ve ilgili birimlerindeki personelin kıyafetleri, Sağlık Bakanlığının talimatlarıyla, tüm dünyada yürütülen standart bir uygulamanın gereğidir.

* 5. Ülkemizde/ilimizde, kayıtlara geçmiş herhangi bir Corona Virüs vakası tespit edilmemiş olup, hiçbir vatandaşımız veya Düzensiz Göçmende de teşhisi bulunmamaktadır.

* 6. Bu tür asılsız bilgileri çıkaran, yayan, yazan ve paylaşanlar hakkında, “Toplumun Huzur ve Sükununu Bozmak” suçundan adli, bu tür paylaşım ve haberlerde her türlü katkısı olan Kamu Çalışanları için de disiplin soruşturmaları yapılacak, yer değişikliği, iş akitlerinin feshi dahil her türlü tedbir DERHAL alınacaktır.

* 7. Bu tür kötü amaçlı yayın ve haberlerin, askerlerimizin, Suriye de yürüttükleri başarılı operasyonlar sürecine denk getirilmesi manidardır.

* Çatışma ortamında bulunan askerlerimize, toplumsal moral ve destek vermemiz gereken bir dönemde, onların da aileleriyle ilgili kaygılar yaşamalarına neden olmamamız ve moral gücümüzü yıpratmaya yönelik paylaşım, yorum ve yayınlardan özenle kaçınmamız gerekmektedir.