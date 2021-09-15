Sivil Mürettebatlı İlk Uzay Yolculuğuna Saatler Kaldı

Dünyanın yörüngesine gönderilecek ilk sivil mürettebat, uçuş hazırlığında. SpaceX ile daha önce de uzaya seyahat eden siviller oldu ancak bu uçuş, sadece sivillerden oluşması nedeniyle tarihe bir ilk olarak geçiyor.

Florida’daki Kennedy Uzay Merkezi’nden bugün yerel saatle 20.00’de fırlatılması beklenen SpaceX aracında dört uzay tutkunu yolculuk edecek. Bu kişiler arasında e-ticaret firması Shift4 Payments’ın kurucusu ve CEO’su Jared Isaacman da bulunuyor. Isaacman’a uçuşta üç kişi daha eşlik edecek.

Kennedy Uzay Merkezi’nin bulunduğu Cape Canaveral kentinde hazırlıklarla ilgili açıklama yapan SpaceX yetkilisi Benji Reed, Pazartesi sabahı roket motorlarının son testlerinin tamamlandığını belirterek “Her şey harika görünüyor” dedi.

Profesyonel bir astronotun yer almayacağı, sadece ücret karşılığı uzay aracında yer ayırtan sivillerin gerçekleştireceği uçuşun üç gün sürmesi bekleniyor.

‘Direnç’ anlamına gelen ‘Resilience’ adlı Dragon kapsülüyle gerçekleştirilecek uçuşun masraflarını 38 yaşındaki milyarder Jared Isaacman karşıladı. Isaacman’ın SpaceX’in sahibi Elon Musk’la, kendisiyle beraber üç kişiyi uzaya göndermesi için kamuoyuna açıklanmayan ancak çok yüksek olduğu öngörülen bir fiyat üzerinde anlaştığı sanılıyor. Time dergisi, Dragon kapsülüyle uzaya gidecek dört kişinin toplam seyahat masrafının 200 milyon dolar olduğu tahmininde bulundu.

Isaacman, Inspiration4 adı verilen misyonun amacının, Tennessee eyaletinin Memphis kentinde bulunan ve pediyatrik kanser araştırmaları yürüten St. Jude Çocuk Hastanesi’nin faaliyetleriyle ilgili farkındalık yaratmak ve destek sağlamak olduğunu söylüyor.

Karadan bir ekibin kontrolu altında gerçekleştirilecek uçuşta, aynı zamanda pilot olan işadamı Isaacman ile birlikte, kemik kanserini atlatan ve şu an St. Jude Çocuk Hastanesi’nde asistan doktor olarak görev yapan 29 yaşındaki Hayley Arceneaux, pilot Sian Proctor ve veri mühendisi Chris Sembroski yer alacak.

Dört kişilik ekip, uçuş için 5 ay süren bir eğitim ve hazırlık sürecinden geçti. Bu kapsamda uzay yolcularına yüksek irtifa, santrifüj gücü, yerçekimsiz ortam ve acil durum tatbikatı eğitimi verildi. Isaacman ve beraberindekiler, tıbbi testlerden de geçti.