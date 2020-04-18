Sivil toplum kuruluşlarından terhis ertelemeye destek

ANKARA (AA) – Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında yaşanan kritik süreçte Cumhurbaşkanı Kararı ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde celp ve terhislerin ertelenmesine sivil toplum kuruluşları da destek verdi.

Özellikle silahlı kuvvetlerin çalışmalarıyla yakından ilgilenen kuruluşların yetkilileri, söz konusu çalışmanın "çok isabetli" olduğunu, aksi durumda oluşacak hareketliliğin hem toplum sağlığına hem de ülke güvenliğine olumsuz etkilerinin bulunabileceğini belirtti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, koronavirüs salgınıyla mücadelede girilen kritik süreçte alınan tüm tedbirlere rağmen celp ve terhislerin bu aşamada yapılmasının Mehmetçik, toplum ve TSK için risk oluşturduğunu, bu nedenle nisan ayındaki celp işleminin ertelenmesi ile Kasım 2019 celp döneminde silah altına alınanların hizmet süresinin bir ay uzatılmasına yönelik çalışma içinde olduklarını açıklamıştı.

Uygulamaya yönelik Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak hayata geçerken özellikle silahlı kuvvetler ile ilgili sivil toplum kuruluşlarından karara yönelik destek geldi.

– "Alınan bu karar çok doğrudur"

Türkiye Emekli Subaylar Derneği (TESUD) Başkanı Namık Kemal Çalışkan, yaptığı açıklamada, geçmişte de asker alma sistemi içinde terhislerin geciktirilmesine yönelik uygulamaların olduğunu hatırlattı.

Bu uygulamaların sadece ülkelerin savunma ve güvenlik koşullarıyla ilgili değil, küresel çaptaki salgınlarda da olabileceğini ifade eden Çalışkan, "Salgınla ilgili dünyanın çeşitli yerlerinde yaşananları görünce, terhis ve celpleri ertelemeye yönelik bu kararın ne kadar gerekli olduğu daha iyi anlaşılabilir." diye konuştu.

Salgına karşı alınacak önlemlerin başında sosyal hareketliliğin azaltılmasının geldiğini, bu konuda tüm yetkililerin açıklamalar yaptığına dikkati çeken Çalışkan, şunları söyledi:

"Celp dediğimiz konu, gençlerimizin vatani görevlerini yapmak için eğitim merkezilerine gitmesidir. Terhisi de bununla birlikte değerlendirin. Şehirler arası seyahatlerdeki kısıtlamalar nedeniyle insanlarımızın büyük bölümü evlatlarını askere kendileri götürmek veya almak zorunda kalacak. Bu durum da büyük bir toplumsal hareketlilik anlamına geliyor. Oluşabilecek hareketlilik de salgına yönelik alınan tüm önlemlerin akamete uğraması anlamına gelmektedir. Bu nedenle yapılan bu çalışma, alınan bu karar çok doğrudur."

Terhis ertelemeye yönelik kararın tezkere bekleyen Mehmetçikleri üzebileceğini ifade eden Çalışkan, "Toplumun sağlığı, ülkenin güvenliği için fedakarlık gösteren bu evlatlarımızın moral ve motivasyonunu yükseltmeye yönelik gerekli çalışmaların yapılacağına inanıyorum." diye konuştu.

– "Zorunluluktan ortaya çıktı"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Hamza Dürgen de celp ve terhis ertelemeye yönelik çalışmayı "çok isabetli bir karar" olarak nitelendirdi.

Bu yöndeki çalışmanın zorunluluktan ortaya çıktığını belirten Dürgen, "Dünyanın her yerinde hareketlilik durdurulmuşken bizim ülkemizde de bu tür tedbirler almak, toplum sağlığı ve ülke güvenliği açısından zorunluluk haline gelmiştir." dedi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinde koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan önemli çalışmaların kamuoyunda olumlu yansımalarının olduğunu bildiren Dürgen, şöyle konuştu:

"Bu sürecin devam ettirilmesi açısından böyle bir karar çok doğrudur. Bu salgının oluşturacağı olumsuzluklara karşı herkesin dikkatli olması gerekiyor. Mehmetçiğimiz tabii ki bir an önce ailesine kavuşmak isteyebilir ancak Bakanlığın görevi de Mehmetçiği ailesine sağlıklı bir şekilde kavuşturmaktır. Toplum sağlığı ve ülke güvenliği için bu, yapılması gereken bir uygulama. Celpler ve terhisler, ülke içinde büyük bir hareketliliğe neden oluyor. Ayrıca, TSK gerek yurt içi gerekse sınır ötesinde önemli görevleri, operasyonları yerine getiriyor. Dolayısıyla bu konuda çok daha hassas olunması gerekmektedir."

– "TSK'da tayin ve atamalar da durduruldu"

Uzmanlar Derneği Genel Başkanı Yakup Toprak da uygulamanın çok yerinde olduğunu ifade etti.

Sadece terhis ve celplerin değil, aynı zamanda TSK'da subay, astsubay ve uzman çavuşların tayin, görevlendirme gibi faaliyetlerinin de durdurulduğuna dikkati çeken Toprak, şunları kaydetti:

"Söz konusu uygulamalar büyük bir hareketliliğe neden oluyor. Bu durum da salgının yayılması konusunda çok önemli bir risk oluşturuyor. Böylesi olağanüstü durumlar, olağanüstü tedbirleri de beraberinde getiriyor. Bunun önüne geçmek için yapılan çalışmayı destekliyoruz.

Bununla birlikte TSK'da görev yapan herkesin bu fedakarlığı göstererek bu sürecin atlatılmasına destek olması gerekir."