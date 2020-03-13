“Sivrihisar kilimi” kadınların ellerinde yeniden hayat buluyor

ESKİŞEHİR (AA) – DENİZ AÇIK – Eskişehir'in Sivrihisar ilçesinde kadınlar, geçmişi yüzyıllara dayanan dokuma geleneğinin yaşatılması için ninelerinden ve annelerinden kalma tekniklerle eski kilimleri modernize ederek, yeniden hayat veriyor.

Sivrihisar Belediyesi, unutulmaya yüz tutmuş kilim dokumacılığının yaşatılması için çalışma başlattı.

Bir yılı aşkın süreçte ilçe merkezi ve kırsal mahallelerde eski kilimleri inceleyip dokumayı bilenlerle görüşen yetkililer, Belediye Sanat Atölyelerinde kurs düzenledi.

Kursa katılan 6 kadın, hem geçmişte yakınlarından hem de eğitmen Zeynep Güralı'dan öğrendikleri tekniklerle eski kilimleri modernize edip dokumacılığı yeniden canlandırmak için çalışıyor. Dokunan kilimlerin daha sonra Sivrihisar Kilim Müzesi'nde sergilenmesi planlanıyor.

Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye bünyesinde yaklaşık 3 ay önce kilim dokuma kursu açtıklarını söyledi.

Kadınların kurslarda eski yöntemlerle kilim dokuduğunu belirten Yüzügüllü, "Kadınlarımız kilim dokuyup ev ekonomisine katkı sağlıyor. Aynı zamanda sosyal yaşama katılmalarını da sağlıyoruz. Kadınlarımız eskiden olduğu gibi şimdi de duygularını kilimlere dokuyor." dedi.

– "Sivrihisar kilimini dünyaya duyurmak için çabalıyoruz"



Sanat Atölyelerinde kilim dokuma eğitmeni olarak görev yapan Zeynep Duralı da 15-20 yıldır genç neslin Sivrihisar kilimine ilgisinin azalması nedeniyle geçmişte ilçede yaygın olan dokumacılığın gerilediğini anlattı.

Kurs ve Sivrihisar Kilim Müzesi ile bu geleneği yeniden canlandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Duralı, "Eskiden kadınlar duygularını, düşüncelerini, acılarını ve neşelerini kilimlere aktarıyormuş. Kilimden kendisini dokuyan kadının ruh halini anlayabilirsiniz. Acısı olan koyu renkler, mutlu olan daha parlak renkler, evlenmek isteyen kızlar ise farklı motifler kullanıyormuş. Kilim dokumaya Kilim Müzesi'nde devam edeceğiz. Orada da vatandaşlara kilimlerimizi aktaracağız. Bu sırada kök boyama ve ip üretimi de yapacağız." diye konuştu.

Kursiyerlerden Hamide Karatepe de el işi yapmayı çok sevdiğini belirterek, belediyenin Sivrihisar kilimi dokuma kursu açtığını duyunca hemen başvurduğunu aktardı.

Atölyeye gelip her gün kilim dokuduğunu belirten Karatepe, "Sivrihisar kilimini dünyaya duyurmak için çabalıyoruz." dedi.

Annesiyle kursa katılan Şirvan Karatepe de kilim dokumaya meraklı olduğunu, Sivrihisar kilimini gelecek nesillere aktarmaya ve unutulmamasına çalıştıklarını belirtti.

Kursiyer Ayla Koyuncu da atalarından bugünlere ulaşan kilimleri dokumayı öğrenmenin kendisini çok mutlu ettiğini vurguladı.