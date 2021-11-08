Siyah beyaz ekran kullanmak akıllı telefon kullanımını azaltmakta ne kadar etkili?





Gün içinde cep telefonunuzda çok fazla vakit geçirdiğinizi düşünüyor musunuz? The Wall Street Journal’da yayımlanan bir makale bu konuyu gündeme aldı. Makale şu soruyu soruyor: “Telefonunuzu siyah beyaz kullanmak bağımlılığa karşı çözüm olur mu?” Akıllı telefonların hayatımızdan aldığı zamanı ve bağımlılık faktörünü Klinik Psikolog Dr. Mehmet Şakiroğlu ile konuştuk. Yaşar Özer'in sorularını yanıtlayan Şakiroğlu, jenerasyon farkına dikkat çekti ve akıllı telefon kullanımını azaltmak için başlıca yapılması gerekenleri sıraladı. #akıllıtelefon #akıllıtelefonlar #bağımlılık