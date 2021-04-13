Siyah Genci Vuran Memur ve Emniyet Müdürü İstifa Etti 

Minnesota eyaletinde 20 yaşında siyah bir genci silahla vurarak ölümüne yol açan Brooklyn Center polis memuru Kim Potter ve emniyet müdürü Tim Gannon istifa etti.

Daunte Wright’ın Pazar günü polis tarafından aracının ruhsat süresi dolduğu gerekçesiyle trafikte durdurulmasının ardından hayatını kaybetmesi 30 bin kişinin yaşadığı kasabada protesto gösterilerine neden oldu. Yakındaki Minneapolis kentindeyse geçen yıl Mayıs ayında siyah Amerikalı George Floyd’u öldürmekle suçlanan beyaz polis Derek Chauvin’in yargılandığı mahkeme devam ediyor.

Belediye başkanı Mike Elliot’un, Wright’ın öldürülmesiyle ilgili açıklama yaptığı sırada Wright’ın akrabaları da Minneapolis’te Chauvin’in yargılandığı mahkeme binası yakınında bir araya geldi.

Belediye Başkanı Elliott, Potter’ın istifasını henüz kabul etmediğini belirterek polis memurunun görevden alınabilmesi için açık kapı bıraktı. İstifanın sükuneti sağlamasını umduğunu belirten yetkili “Topluma bu durumu ciddiye aldığımız mesajını veriyoruz” diye konuştu.

Potter’ın kovulması emekli maaşını etkileyecek ve benzer bir görevde bulunmasının önüne geçecek.

Emniyet müdürü Gannon, Pazartesi yaptığı açıklamada Wright’ın araç ruhsatının süresi dolduğu gerekçesiyle durdurulduğunu, daha sonra polisin hakkındaki tutuklama emrini fark ettiğini, memur ve Wright arasında arbede yaşandığını ve bu sırada polisin yanlışlıkla şok tabancası yerine gerçek tabancasını çektiğini bildirmişti.

Eski Başkan Barack Obama ve Michelle Obama da bir açıklama yayınlayarak tam kapsamlı ve şeffaf bir soruşturma çağrısı yaptı.

Belediye Başkanı Elliott, Minnesota Valisi Tim Valz’den soruşturmayı eyalet başsavcısı Keith Ellison’un yürütmesini isteyeceğini belirtti. Ellison aynı zamanda Chauvin davasında da benzer şekilde yetkilendirilmişti. Keith Ellison geçmişte ABD Temsilciler Meclisi’nde görev yapan ilk Müslüman üyeydi.