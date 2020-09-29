İSTANBUL (AA) – Siyah renkler, Seramiksan ürün portföyünde bir kez daha can buluyor.

Seramiksan'dan yapılan açıklamaya göre, siyahın; lavabodan klozete, karodan dekora kadar her hali Seramiksan mağazalarında yer alıyor.

Üzerindeki Glossy Ink teknolojisinin güneş ışığı ile buluşmasıyla muhteşem ışık oyunları ortaya çıkaran 60x120cm Black Star Serisi, siyahın modern halini mekanlara taşıyor.

Wave, Diamond gibi çeşitli rölyefleri, mat ve parlak yüzey çeşitleri ile 30x90cm Matt/Glossy Serileri, siyahın eğlenceli halini sunuyor.

Black Marble Serisi, yüzey parlaklığı ve mermer sadeliği ile siyahın zarif ve doğal halini yaşam alanlarına yansıtıyor.

Bumpy ve Metro Serileri, siyah renkler ile siyahın küçük halini birbirinden farklı döşeme şekilleri ile sunuyor.

Seramiksan siyah lavabo ve klozetler ile banyolar, siyahın en tamamlayıcı hali ile bütünleniyor.