Siyah Yaşamlar Önemlidir protestoları Philadelphia’da: Bıçaklı siyah erkeğin öldürülmesinin ardından polis hedef alındı

Beyaz polisin silahsız siyahları öldürmesine yönelik protestoların isyan rüzgarları estirdiği ABD’de bu kez Pennsylvania eyaletinin Philadelphia kenti karıştı.

Pazartesi günü silahlı bir kişiyle ilgili ihbar aldıklarını söyleyen iki polis memurunun üzerine bıçakla yürüyen, ancak annesi tarafından durdurulmaya çalışan 27 yaşındaki Walter Wallace Jr.’ı 14 el ateş ederek öldürdüğü Philadelphia’da kaos çıktı.

Görüntülerde Wallace’ın annesinin polise ateş açmadan hemen önce “Oğlumu vurmayın” diye seslendiği duyulurken, babası “Oğlumun ruh sağlığı ile problemleri vardı. Onu neden vurdular? Annesi sakinleştirmeye çalışıyordu. Neden elektro şok cihazı kullanmadılar” diye isyan etti.

Pazartesi akşamı Philadelphia sokaklarında barışçı başlayan protestolar, polis ekipleriyle araçlarına saldırılara dönüştü.

Polise çeşitli cisimler atıldı, polis araçları ateşe verildi.

Polisin eylemcileri değil, eylemcilerim polis memurlarını kovaladığı sahneler yaşandı.

Hatta 52. sokak ile Walnut sokağı arasında mevzilenen polislerle yaşanan arbede sırasında hızla gelen bir kamyonetin bir polise çarpıp kaçtığının görüntüleri de paylaşıldı. Yerde hareketsiz yattığı görülen polis memurunun durumuyla ilgili ilk etapta açıklama yapılmadı.

Şiddet olaylarına dükkanların yağmalanması eşlik etti.

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