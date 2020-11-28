Siyanür havuzundan su içen kuşlar ölüyor iddiası

İliç ilçesinde bulunan ve Türkiye’nin ikinci büyük altın madeni olarak bilinen Çöpler Köyü’nde Anagold Madencilik tarafından 2010 yılından itibaren işletilen altın madeninin çevredeki yaban hayata zarar vermeye başladığı ileri sürüldü.

Yılda yaklaşık 6.5 ton altın üretimi yapılan, 2018’de genişletilerek kullanım süresi 2040 yılına kadar uzatılan maden zaman zaman siyanür kaçağı iddialarıyla gündeme gelmişti.

ÖLEN KUŞLARI GÖRÜNTÜLEDİ

Çevreye olan duyarlılığı ile tanınan ve Çevre Dedektifi olarak bilinen Güven İslamoğlu, madenin siyanür atık sularının biriktiği havuzlardan su içen canlıların öldüğünü ileri sürdü.

İslamoğlu, yere serilen kuşların fotoğrafını paylaşarak “Erzincan’ın İliç ilçesi yakınındaki Altın Madeninin siyanürlü atık barajından su içen kuşlar ölüyor. Burası Fırat’ın doğduğu bölge” diyerek tepki gösterdi. Diğer taraftan maden şirketinin bölgede yeni sondaj çalışmalarına başladığı ve vatandaşların madene karşı mücadele başlattığı öğrenildi.