“Siyasal iktidar eğer tarikatlara elini verirse kolunu kaptırır” – 18 Dakika (13 Ocak 2020)





Prof. Dr. Emre Kongar ve Tele1 Genel Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ, 18 DAKİKA’da, yeni haftaya başlarken gündeme düşen AKP’li Cumhurbaşkanı’nın Tarikat ziyaretini eleştirdi. Yanardağ ve Kongar, İktidar – tarikat bağlantısının neden olabileceği sonuçlara işaret etti. 18 DAKİKA’DA, Gökçek Döneminde Büyük Yolsuzluk, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın tarikat ziyareti, ‘islam Birliği Anayasası’nın ayrıntıları, Libya’da Ateşkeste Türkiye’nin tutumu, Sözcü davasında gerekçeli karar, AKP döneminde yandaşa akan İBB Bütçesi, Büyükşehirlerde değişen seçmen davranışları başlıkları tüm detayları ile ele alındı. Tele1'e destek olmak için:

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