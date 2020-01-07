Siyasal İslam tasfiye edilecek





Can Ataklı gündemi değerlendiriyor.

Amerika'nın İran'a yönelik son operasyonu bölgedeki yeni siyasi gelişmelerin de habercisi. Görünen o ki Batı kendi eliyle geliştirip büyüttüğü Siyasal İslamcı akımların artık sona ermesi gerektiğine inanıyor. İran'daki Şii Humeyni rejimi 1979'dan bu yana egemen. İran'ın bu profili ve oluşturduğu ortam başta Amerika'nın olmak üzere uzun süre batının işine yaradı. Aynı şekilde Sünni kesimlerde öne çıkan İhvan hareketi de önceleri sempati ile karşılandı. Bu yönde Türkiye'nin önder olması öngörülerek ortaya çıkarılan Büyük Ortadoğu Projesi bir süre önemli işlev üstlendi. Bu projenin en önemli ülkesi Türkiye idi. Çünkü 1923'te Cumhuriyet rejiminin başlamasından bu yana laik ve demokratik bir hukuk devleti olarak herkesi hayran bırakan bir gelişmeye sahne olan Türkiye Müslüman ülkeler için rol model olabilirdi. Sorun Müslüman Arap ülkelerinin laik Türkiye'yi yöneten Atatürk'ten hiç haz etmemeleri, daha sonra iktidara gelen dindar görünümlü Menderes, Bayar, Demirel, Özal gibi isimlerin de gerçek Müslüman olmadıklarına inanmaları idi. Çare Erdoğan ile bulundu. Türkiye'nin başına getirilen Erdoğan Arap ülkelerinin "nihayet Müslüman olarak kabul ettiği lider" oldu. Böylelikle aranan kan bulunmuş, Ortadoğu coğrafyasına hukuk ve demokrasi getirilmesinin önü açılmıştı. Ancak hesaplar tutmadı. Mısır'daki İhvan hareketi kendi kendini batağa sapladı ve tasfiye edildi. Erdoğan ise verilen rolün üzerine çıkarak kendini Sünni dünyanın önderi İhvan hareketinin lideri gibi görmeye başladı.Sonuçta Amerika ve Batı kendi elleriyle yetiştirdikleri "her cinsten" İslami hareketin artık kendilerine zarar vermeye başladığını gördü. İran'ın Amerika operasyonu Müslüman coğrafyadaki "Siyasal İslamcı" akımların tasfiyesinin ilk adımı bana göre. Eğer İran Amerika ile didişmeye kalkışırsa bu süreç hızlanacaktır. İran'daki İslam devleti iktidarı yıkılacaktır. Şii Müslüman siyasetçilierin arenadan çekilmesinden sonra sıra kalan Sünni siyasal İslamcı ülkelere gelecektir. Müslüman ülkelere rol model olması düşünülen Türkiye'nin bu konuda başarısız olduğu artık biliniyor. O halde Türkiye'deki Siyasal İslamcı anlayışın da bir süre sonra tasfiye edileceğini düşünmek çok yanlış olmayacaktır.