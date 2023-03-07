‘Siyasetçiler işlerine gelmeyen şeyleri çabuk unuturlar’

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, 8 Mart 1857 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri’nde bir grev esnasında çıkan yangında yaşamını yitiren 128 kadın işçinin anısına başlatılan ve bir süre sonra tüm dünyada kabul edilen 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü yaşanılan büyük deprem felaketi nedeniyle buruk geçirdiklerini söyledi.

“SON DERECE ÖNEMLİ BİR GÜN”

8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayınlayan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, kadınların karşı karşıya bulundukları sıkıntıları, eksiklikleri gidermek için yapılan çalışmaları bir güne indirgemenin mümkün olmadığını belirterek, “Bu konudaki hassasiyetin, toplumun tüm kesimlerine, kadın erkek ayırt etmeden tüm bireylerine, yöneticilere ve siyasetçilere hatırlatılması açısından son derece önemli bir gündür. Biliyorsunuz bizim gibi ülkelerde siyasetçiler işlerine gelmeyen şeyleri çok çabuk unuturlar ya da unutur görünürler. O nedenle, kadın hak ve özgürlükleri konusunun özellikle siyasetçilerimize sık sık hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum” dedi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ’NDEN ÇEKİLMEK GİBİ VAHİM BİR HATA YAPILDI”

Ülke nüfusunun yarısını oluşturan kadınların bugün, iş dünyasında, siyaset dünyasında, hem ülke hem de kendi gelecekleri üzerinde yeterince söz sahibi olamadığını belirten Başkan Büyükerşen mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Şunu da sevinerek görüyorum ki, özellikle son yıllarda, kadın-erkek eşitliği ve bunun yanında kadın hak ve özgürlükleri konusunda toplumun geneline yayılan ve gelişerek devam eden bir hak arama mücadelesi var. Kısa, orta ve uzun vadede bu mücadelenin çok önemli ve olumlu sonuçlar yaratacağından kuşkum yok. Her ne kadar İstanbul Sözleşmesi’nden çekilmek gibi vahim bir hata yapılsa da kadınların hak mücadelesi asla bitmeyecektir. Yaşam var olduğu sürece, birçok sıkıntıyı, sorunu çözmek olanaklıdır. Ancak dönüşü olmayan tek yol ölümdür. Yine bir 8 Mart’ta erkek şiddetine maruz kalarak yaşamlarını yitiren, deprem afetinden çok ağır bir şekilde etkilenen tüm kadınlarımızı huzurlarınızda bir kez daha saygıyla ve şükranla anmak isterim.”