Siyasetçilere çanta çanta para iddiası görmezden gelinebilir mi?

Cemil Çiçek, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin ‘siyasi etik yasası’ çıkarılmasıyla ilgili talebini SÖZCÜ’ye değerlendirdi. Siyasi etikle ilgili 2011 yılında kendisinin TBMM Başkanlığı yaptığı dönemde tüm partilerin katılımıyla önemli bir hazırlık yapıldığını hatırlatan Çiçek, hem Bahçeli’nin talebi, hem de suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarıyla gündeme gelen siyasetin finansmanı konularında şu tespiti yaptı:

“Siyasi etik konusu madem ki, tekrar gündeme geliyor, üzerinde mutabık kalınan bir metin var. Bu hemen çıkarılabilir. Biz yaptığımız faaliyetleri ‘suçtur’ veya ‘değildir’ diye değerlendiriyoruz. Bu doğrudur. Yaptığımız iş kanunen suç değilse, serbest demektir. Ancak yaptığımız işin etik kuralları var. Yani, son günlerde konuşulan ‘araçlara çantalar dolusu para’ konulduğu iddiasını görmezden gelebilir misiniz?

Eski bir milletvekiline para verildi, verilmediği konuşuluyor. Kanunen suç mudur değil midir; bu ayrı konu.”

Siyasetin Finansmanı

“Ancak etik olarak doğru mudur? Biz bu konuyu ilk defa tartışmıyoruz. Hakan Şükür, Meclis’e girdiğinde TRT’de spor yorumculuğu yapıyor, önemli miktarda da para alıyordu. Bu tartışma konusu oldu. Bana sorduklarında, ‘Milletvekilliğiyle kanunen uyuşuyor olsa bile etik açısından doğru değildir’ dedim. Etik kurallar, o mesleği icra ederken uymanız gereken kurallardır. Siyasetin finansmanı ise ayrı. Partilerin finansmanı ile adayların giderlerinin finansmanı batı ülkelerinde çok net ve açıktır. Bağış kabul edebilir. Ama kimin ne bağış yaptığı bellidir. Ayıp olan, yanlış olan bir şey yoktur. Bazı ülkelerde sınırı var, bazı ülkelerde ise yok. Bizde cumhurbaşkanlığı seçiminde bağış kabul ediliyor. Onun dışındaki siyasetçinin finansmanı ise boşluktadır.”

Hakim-savcı muhitini genişletemez, olmaz

Cemil Çiçek, “Siyasetçinin muhitinin geniş, halka teması olması gerekir. Ama yargı mesleğinde o muhit genişletmesi hakimin, savcının lehine olan bir durum değildir. Olmaz. Nerden kaynaklanıyor bu? O mesleğin etik kurallarından kaynaklanıyor. Askerde de vardır. Her lokantada yemek yiyemezsin, kahveye giremezsin. Yargıcın uluslararası etik kuralları vardır. Bu kurallar Avrupa’da da ABD’de geçerlidir” dedi.