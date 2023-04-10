Siyasetin parayla ilişkisi kesilmeli!

Mülkiye Başmüfettişliği, Süleyman Demirel, Ahmet Necdet Sezer döneminde Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu üyesi olarak önemli yolsuzlukları ortaya çıkaran, bu yolsuzluklarda siyasetçilerin izlerini saptayan Recep Sanal, SÖZCÜ’nün sorularını şöyle yanıtladı:

SAÇMA SAPAN SİSTEM

Kamu görevlileri çok hassastır. Onların görev yetki, sorumluluk alanlarına ölçüsüz, hadsiz, haksız, hukuksuz yapılan saldırılar, o insanları ürkekleştirir. Sonuçta hayatını o meslekten kazanan insanları tedirgin etmeden, zora sokmadan, yönetecek ve onları motive edecek devlet adamlarına ihtiyaç var. Eğer böyle devlet adamlarınız yoksa dünyanın en iyi sistemini getirin o sistem çalışmaz. Bizim o insanları bulmamız lazım. Türk milletinin içinde bu insanlar var. Ama küstürülmüş, kızdırılmış, soğutulmuş her biri köşesine çekilmiş. Şimdiki sistemde 711 üst yönetici, Cumhurbaşkanı değişince onların da görevi sona erecek. Devleti bilmeyenler saçma-sapan bir sistem getirdi. Örneğin bugün iktidarla birlikte gideceğini bilen vali, iktidarın gitmemesi için sonuna kadar direnecek. Ama öbür türlü öyle olmazdı. Mesela bir muhalefet partisinin lideri bir ilde herhangi bir miting yapacaksa, o ilin valisi ‘Adaletten ayrılmak bana yakışmaz. Kötü şöhretle anılmak istemem’ diye düşünür, yasa neyi gerektiriyorsa onu uygular. Şimdi ise yukarıdaki üst pozisyondaki şunu diyor: ‘Ben gidersem sende yoksun kardeşim Ona göre ayağını denk al Ona göre çalış. ‘Ne yapacaksın? ‘Ona göre çalış’ demek, kuralları, sistemi zorla.

DÜNYADAN HABERİ YOK

Devlette kritik görevler verilecek insanların mutlaka kendi alanında bilgi ve tecrübesi olup olmadığına bakılmalı. Devletin içerisinde yetişmiş insanlar kimin hangi işi yapıp yapamayacağını bilir. Siyasi kadroların dünyadan haberi yok. Siyaset parayla, pulla, çuvalla, çulla yapılacak bir iş değil. Siyaset paralı ve pahalı bir iş olmaması lazım. Seçileceklere herhangi bir maaş yolluk ödenek falan filan verilmemesi lazım. Siyaset, mesleksizlerin mesleği haline geldi ya da siyasetle hiçbir ilgisi, siyasi eğitimi olmayanların şansını denedikleri, mesleğinden para kazanamayıp da kendi mesleğinden şansını denedikleri bir alan haline geldi. Siyasetin parayla ilgisinin kesilmesi lazım. Siyasi görevler gönüllü görevler olmalı. Dernek başkanı, dernek yönetimi, vakıf başkanı, vakıf yönetimi nasılsa öyle olmalı. Siyasi görev devletinden aldığını devletine, milletine geri vermek isteyen vatansever insanların işidir. Piyasa adamlarının işi değil.

İSTİSMAR EDİLİYOR

Dokunulmazlık meselesinin istismar edilmesini önleyecek tedbirler alınması lazım. Sadece kürsü dokunulmazlığıyla sınırlandırılması lazım. Ama milletvekilleri küresel dokunulmazlığa çevirmeye çalışıyorlar. Bazı olaylarıyla ülkemizi zor duruma düşürüyorlar. Seçme ve seçilme sistemini ıslah etmek lazım. Adaylarında nitelikli olması için bir şeyler getirilmesi lazım.