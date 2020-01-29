Siyasette deprem algısı nasıl değişir? – Türkiye’nin Geleceği (29 Ocak 2020)





EVREN ÖZALKUŞ'UN MODERATÖRLÜĞÜNDEKİ TÜRKİYE’NİN GELECEĞİ’NDE ELAZIĞ DEPREMİNİN YENİDEN GÜNDEME GETİRDİĞİ GERÇEKLER ELE ALINDI. DEPREM RİSKİ BÜTÜN DETAYLARIYLA TELE1’DE KONUŞULDU. TMMOB İSTANBUL JEOFİZİK MÜHENDİSLERİ ODASI BAŞKANI ERDAL ŞAHAN, CHP İstanbul Milletvekili ALİ ŞEKER, Jeofizik Uzmanı DR. OĞUZ GÜNDOĞDU VE AKUT Vakfı Başkanı NASUH MAHRUKİ ÇARPICI AÇIKLAMALAR YAPTI. Tele1'e destek olmak için:

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