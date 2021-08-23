Siyasette ekonomi gündemi… 23 Ağustos 2021 FOX Ana Haber

Erdoğan, ''Ağustos ayı kırılma noktası olacak'' demişti… 23 Ağustos 2021 FOX Ana Haber öne çıkan haberleri yayında hemen izle! Son 24 saatte 18 Bin 622 kişi Koronavirüs'e yakalandı, can kaybıysa 206… 23 Ağustos 2021 FOX Ana Haber bülteni yayında hemen izle! FOX Haber Merkezi'nin güçlü ve deneyimli kadrosu tarafından tarafsız habercilik anlayışıyla hazırlanan hayatın içinden haberler, FOX Ana Haber'de! Bizi sosyal medyadan takip edin: Facebook: https://www.facebook.com/foxhaber
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