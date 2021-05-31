Siyasette garip tefecilik davası

MHP Bingöl İl Başkanı Nurettin Varol ve babası, 2013’te o dönem ticaretle uğraşan AKP’li Bingöl Ilıcalar Belediye Başkanı Mehmet Akif Güngörigök’e 60 bin Euro, 135 bin ve 80 bin TL ‘borç’ verdi. Mobilya ticareti yaparken ekonomik sıkıntı yaşayan AKP’li Güngörigök, aldığı paralar karşılığında da senet imzaladı. Paranın bir bölümü ödenmeyince MHP’li başkan, icra yoluyla AKP’linin maaşına haciz koydurdu. AKP’li başkan ise “Baba-oğul tefecilik yapıyor” diye suç duyurusunda bulundu.

“BAŞKAN BİZİ TEHDİT ETTİ”

AKP-MHP’li iki isim arasındaki dava, 6 Nisan 2021’de Bingöl 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlandı. Mahkeme, MHP’li il başkanı Varol ve babası Abdullah Varol’u ‘tefecilik’ suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis ve 12 bin 500 lira adli para cezasına mahkum etti. Dava istinafa taşındı. Varol, “Ticaret yapmak için para verdik, geri alamadık. Başkan olunca ‘sizin hakkınızda tefecilik davası açacağım’ dedi. Başkanın bizden hariç icrada 25 ayrı dosyası var. Tefecilik ise zamanında niye şikayet etmedi? Bingöl’de bir kişi bile benim, babam ve ailemin tefeci olduğunu söylerse biz memleketi terk etmeye hazırız” diye konuştu.

Bingöl Ilıcalar Belediye Başkanı AKP’li Mehmet Akif Güngörigök de şunları söyledi: “Yerel mahkeme görüldü, istinafa gidildi. Bu adam siyasi kariyeri var, il başkanı. Savcılar, hakimler kalkıp kafalarına göre karar vermezler. Nereye gidiyorsa gitsin, beni ilgilendirmiyor. Ben buradayım. Türkiye’nin her yerinde böyle işler var. Maalesef parayı verenler utanmıyor, alanlar utanıyorlar. Türkiye’de bu işlerde adliyeye gidip ‘şu tefecilik yapıyor’ demek kolay olmuyor. Yargı belge, şahit istiyor. Mali şube araştırıyor. Herkes neyi ne olduğunu biliyor. Benim zaten ticari sıkıntılarım olduğu için bunlardan borç aldım. Aldım, aldığım gibi nasıl verdiğimi o söylesin. 2014’te belediye başkanı seçildim. 2018 ve 2020’de ceza yattım. Tazyik hapsi, sabıka yok. Bana 280 bin TL verdi. 80 bin verdim dediği, 40 bin lira. 125 bin lira aldı. Hepsi belgeli. Avukatın hesabına yatırılmış. Ben bana düşen cezamı çektim, onlar da çeksin.”