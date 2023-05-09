Siyasette özlenen tablo: İki başkan kucaklaştı

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun afiş ve pankartlarının olduğu İzmir’in Buca ilçesine bağlı Çamlıkule Mahallesi’ndeki bir kıraathaneye dün AKP İzmir Milletvekili adayı Savcı Sayan’ın yanındaki 30 kişilik bir grup tarafından gerçekleştirildiği belirtilen saldırının ardından AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ve CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu bir araya geldi.

Fotoğraf: AA

İki İl Başkanı ortak bir açıklama yaparak dostluk ve barış mesajı verdi.

“TÜM TÜRKİYE’YE KARDEŞLİK MESAJLARI VERMEK İSTİYORUZ”

CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu yaptığı açıklamada “Dün yaşanan olaylar nedeniyle her iki il başkanı da şiddet nereden gelirse gelsin hangi sebeple, hangi bahaneyle üretilirse üretilsin, şiddetin olmamasını istiyoruz. Tabii ki siyasi rekabet olacaktır. Ama herhangi bir gencimizin burnu kanamadan bu süreçlerin tamamlanmasını istiyoruz. Birlik, kardeşlik içerisinde seçim gününe kadar İzmir’den tüm Türkiye’ye kardeşlik ve barış mesajları vermek istiyoruz. İnşallah hiçbir tartışma, şiddet olayı yaşanmadan seçimi bir demokrasi şöleni olarak bitireceğiz” dedi.

“İZMİR İÇİN HEP BERABER ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Aslanoğlu’nun ardından konuşan AKP İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı ise şunları söyledi:

“Güzel İzmir’imize yakışır biçimde seçimlere gidiyoruz ve hiçbir şiddeti hiçbir olumsuz eylemi şehrimizin marka değerine, kardeşliğine, birliğine, beraberliğine sıkıntı çıkartacak hiçbir eylemi kabul etmediğimizi burada ifade ediyoruz. İzmir için hep beraber çalışmaya devam edeceğiz. Kazanan İzmir olacaktır”

İki İl Başkanı açıklamaların ardından birbirlerine sarılarak dostluk görüntüsü verdi. (ANKA)