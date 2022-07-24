Siyasette özlenen tablo

Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu, kente gelen Meclis Başkanı Şentop’a eşlik etti. Şentop da Vali ve AKP Milletvekilini yanına alıp belediyeye gitti.

Emin ÖZGÖNÜL

TBMM Başkanı ve AKP Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, Kırklareli’de Türkiye Belediyeler Birliği tarafından düzenlenen “Pandemi Sonrası Bölgesel Kalkınma” toplantısına katıldı. Şentop yaptığı konuşmada korona salgınının ardından, insanların birbirine ne kadar muhtaç olduğunun anlaşıldığını söyledi. Göç sorununun da katlanarak arttığını vurguladı.

Toplantının ardından şehri gezen Şentop esnaf ziyaretlerinde bulundu, bir kahvede oturarak vatandaşlarla sohbet etti. Şentop’a gezi boyunca CHP’li Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu da eşlik etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Şentop toplantının ardından yanına Kırklareli Valisi Birol Ekici ve AKP Kırklareli Milletvekili Selahattin Minsolmaz’ı da alıp CHP’li Belediye Başkanı Kesimoğlu’nu makamında ziyaret etti. Meclis Başkanı Şentop’u belediye binası önünde çiçek demeti ile karşılayan Kesimoğlu, “Bizleri kurumumuzda ziyaret eden TBMM Başkanımıza, Milletvekilimize ve Valimize teşekkürlerimi sunuyorum” dedi. Heyet Kesimoğlu’nun makamında sohbet etti ve kentin sorunları da görüşüldü.