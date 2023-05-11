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10 Mayıs 2023
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Siyasette söz sende

Alaturka Online
Alaturka Online
Gündem

Türkiye, 14 Mayıs’taki büyük seçime kilitlendi. Sandıktan kimin zaferle çıkacağı merak ediliyor. Seçmenin siyaset arenasındaki son gelişmeleri nasıl değerlendirdiği SÖZCÜ TV ekranlarında karşılık buluyor.

İpek Özbey’in moderatörlüğünde SÖZCÜ yazarı İsmail Saymaz ve Prof. Dr. Ersan Şen, “İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun sandık sonuçlarının jandarma ve polis tarafından taşınmasına yönelik talimatı ne anlama geliyor?

Sandık güvenliği için ne yapılmalı?

Kemal Kılıçdaroğlu’nun “İlk turda bitirelim” çağrısı, seçmende karşılık bulur mu?

14 Mayıs öncesi son mitingler, sahadaki durum ve polemikler ne gösteriyor?” sorularını iki farklı görüş ve bakış açısıyla değerlendiriyor, kimin haklı olduğuna ekran başındaki oy kullanacak izleyici karar veriyor.

Alaturka Online
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