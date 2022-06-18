Siyasette tabela tartışması başladı! Muhalefetten sert tepkiler geldi

Ankara’da Etiyopya ve Somali uyruklu Türk vatandaşlarının işlettiği işletmeye polis tarafından müdahale edilerek, tabelası beyaza boyandı. Yaşanan olay siyasette “tabela” tartışması başlattı.

Ankara’nın Çankaya ilçesinde Sümer Sokak’ta Somalili bir kişi ile Etiyopya uyruklu Türk vatandaşı kadının işlettiği “SAAB” tabelalı iş yerinin açılışına emniyet görevlileri tarafından müdahale edilerek tabelanın değiştirilmesi istendi. Emniyet görevlilerinin ısrarıyla tabela beyaza boyandı. Yaşanan olay, siyasette “tabela” tartışması başlattı.

DEVA PARTİLİ VEKİL POLİSLERLE TARTIŞTI

İş yerinin açılışında polislerin müdahalesine karşı çıkan DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Kızılay Meydanı’nda yabancı uyrukluların işlettiği birçok işletmede “tabela isminin değiştirilmesi” baskısı olduğunu anlattı. Olayın yaşandığı kafe için Yeneroğlu, “Saab Cafe baskılar neticesinde adını tabeladan kaldırmak zorunda kalmış ama yine de mafyavari tacizlerden kurtulamamış” dedi.

Polislerle tabela gerginliği nedeniyle tartışma yaşadığını belirten Yeneroğlu, şu ifadeleri kullandı;

*Umarım Saab Cafe önünde yaşananların tamamının videosu ortaya çıkar ve polis kimliği taşıyan o kişinin devlet benim kibri içinde insanları nasıl taciz ettiğini, yüzümüze nasıl sigara dumanını üflediğini, aşağıladığını, edep bilmez bir halde senli benli konuştuğunu görürüz.

*İktidardakiler güç sarhoşluğu içinde öyle bir faşist dalganın önünü açtı ki dün yaşananlar zaten çok sıradan haller. Birçok polis siyasi amirlerinin hukuk bilmez tutumunu ve cezasızlık politikasını bildiği için vatandaşa her türlü kötülüğü yapabiliyor.

*Maalesef bunlar artacak. Önümüzdeki aylarda çok daha büyük kötülüklerle toplum sindirilmeye çalışılacak. Hukuksuzluklara karşı sesini çıkaranlar daha fazla baskı görecek. Sözde dezenformasyon yasası sonrasında çok daha fazla tutuklamalar olacak. Azim ve sabırla mücadele ederek bu kötülükleri aşacağız.

“ADAM GİBİ KONUŞ”

Polis amiri olduğu iddia edilen kişi, tabela müdahalesi sırasında milletvekili Yeneroğlu’na “Ahlaksız sensin lan, adam gibi konuş” gibi ifadeler kullandı.

BABACAN TEPKİ GÖSTERDİ

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan da, Yeneroğlu’na destek çıkarak şu ifadeleri kullandı:

“Emniyet güçleri vatandaşa hizmet etmek için vardır, saygısızlık ve hakaret için değil! Herkes haddini, hududunu bilecek. Kimse kamu gücüne sığınıp halka parmak sallayamaz! Hakkın yanında dimdik duran Sayın Yeneroğlu’na yapılan muameleyi esefle kınıyorum. “

TARTIŞMALAR ÜZERİNE BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Tabela tartışmaları üzerine İçişleri Bakanlığı‘na bağlı Göç İdaresi Başkanlığı bir açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

“Ülkemizde kullanılan tabelalar için kurallar Türk Standartları Enstitüsü tarafından TS 13813 standardı ile belirlenmiş olup yabancı dilin yer aldığı tabelalara ilişkin hususlar da söz konusu standart ile belirlenmiştir. Bu kapsamda, yabancı dilde ifadenin yer aldığı tabelalarda yabancı dildeki ifadeler Türkçe ifadelerin %25’ini geçmeyecek büyüklükte puntolarla yazılması gerekmektedir.

Söz konusu standardın uygulanmasının denetlenmesine ve ayrıca vergi levhası olmaksızın işletmelerin oluşturduğu haksız rekabetin önüne geçilmesine ilişkin olarak 4 Kasım 2021 tarihi itibarıyla 81 ilimizde Vali/Kaymakamlarımızın koordinasyonunda; il göç idaresi müdürlükleri, kolluk kuvvetleri, yerel yönetimler, ilgili kamu kurum ve kuruluşları, meslek odaları ve ilgili STK temsilcilerinin katılımı ile hem il hem ilçe düzeyinde denetim komisyonları oluşturulmuştur.

Denetim komisyonları ile gerçekleştirilen denetimler sonucunda bugüne kadar; 19.309 iş yerinin yabancılar tarafından işletildiği, 15.666 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olduğu, 3.643 iş yeri tabelasının TSE standartlarına uygun olmadığı tespit edilmiştir. Söz konu tabelalara ilişkin uygulanan idari süreçlerin ardından 2.151’i standartlara uygun hale getirilmiş olup diğer tabelaların süreçleri devam etmektedir. 1.815 işletmeye vergi kaydı olmadığı için idari yaptırım uygulanmıştır.

Ankara’daki iş yerine ait tabelaya yönelik işlem, kolluk kuvvetlerince yürütülen bu denetimler kapsamında gerçekleştirilmiştir.”

BÜYÜK FİRMALARA DENETİMLER MERAK KONUSU OLDU

Göç İdaresi’nin açıklaması yeni bir tartışmayı beraberinde getirdi. Büyükşehirlerde uluslararası firmalara uygulanan prosedürler merak konusu oldu.

Bir Fast Food zincirinin tabelasının fotoğrafını paylaşarak yaşananlara tepki gösteren Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, “Hadi buyurun; samimiyseniz yüreğiniz yetiyorsa küresel düzenin tabelasınıda beyaza boyayın. Siz ancak mazluma efelenirsiniz” ifadelerini kullandı.

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