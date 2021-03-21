Siyasi gündem Covid-19’u unutturdu: Toplam nüfusun 50 milyonu yüksek risk altında!

“Yeniden Kontrollü Normalleşme” sürecinin üçüncü dalgayı getireceği uyarısında bulunan bilim insanlarının endişesini son günlerde yaşanan gelişmeler ikiye katladı.

Sağlık Bakanı Koca’nın dün açıkladığı tabloya göre, son bir haftada 70 ilde vaka sayılarının arttığını, yüksek risk grubundaki illerin toplam nüfusunun 50 milyonu geçtiğini belirten uzmanlar, yeni vakaların aylık artış oranının yüzde 143 olduğunu dile getirdi. İzmir Tabip Odası ise, “İzmir’de son 4 haftada vaka sayılarında yaklaşık yüzde 161 artış ortaya çıktı” açıklamasını yaptı.

İŞTE GÜNDEMİN İÇİNDE KAYBOLUP GİDEN UYARILAR

Yaşanan gündem içinde Covid-19 ve aşının unutulmaması gerektiğini söyleyen uzmanların sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar şöyle:

Doç. Dr. Osman Elbek: Haftaya İstanbul’u düşünemiyorum demiştim, boşuna değil: Günlük hasta sayısı 4 hafta önce bin 507 iken, bugün 5 bin 547. 4 haftada 3.7 kat artış. Ve hiçbir ek önlem yok Salgını seyrediyor ve hastalığın insanları kırıp geçirmesini bekliyoruz. Sonbahardan beter günler var önümüzde.

Prof. Dr. İrfan Serdar Arda: Açıklama önemli: Nüfusun yüzde 87’si riskli bölgede. Bu demektir ki, önümüzdeki 2 hafta hasta ve yatış sayısı en az 2 kat artacak. Ve yoğun bakıma yatmak zorunda kalacak. Aşılayamadığımız onlarca kişiyi 1-2 ay içinde kaybedeceğiz.

Prof. Dr. Ahmet Saltık : Hasta sayısı 20 bini geçti! 28 Şubat’ta 8 bin 400 idi, 2.5 kat! “Bir kasırga olur açılım” demiştik haftalar önce. Masum insanlar ölüyor, AKP seyirci. Böyle salgın yönetimi olmaz! Tüm ülke yaşam hakkına sahip çıkmalı. Muhalefet oyuna gelmesin. Gündem salgın, aşı nerede?

“TÜRKİYE KIZARIYOR”

Prof. Dr. Güner Sönmez: 8 Şubat’ta ve şimdiki vaka sayısına göre risk haritasına göre Türkiye kızarıyor. Yüksek risk grubundaki illerin toplam nüfusu 50 milyonu geçti. Yeni vakaların aylık artış oranı yüzde 143 oldu.

Prof. Dr. Şervan Gökhan: Maalesef vaka/hasta sayıları artıyor ve harita giderek kırmızı renge dönüyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyun…

Prof. Dr. Vefik Arıca: Burdur, Afyon, Kırıkkale, Sinop, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Gümüşhane, Muş ve Mardin illeri hariç tam 70 ilde vaka sayısı bir önceki haftaya göre artış gösterdi.

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