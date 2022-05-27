Siyasi parti liderleri paylaştı! Dikkat çeken 6’lı masa videosu

Hafta sonu gerçekleşecek, altı parti liderinin katılacağı Liderler Zirvesi’nin ev sahibi Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. 5 parti liderini etiketleyen Davutoğlu’nun, “Türkiye’nin Masası” ifadeleriyle paylaştığı videoda, bir marangozun genç kıza, emek verdiği yuvarlak ahşap masanın önemini anlattığı anlar yer aldı. Videoyu CHP lideri Kılıçdaroğlu ve DP lideri Uysal da paylaştı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, ev sahipliğini yapacağı, pazar günü gerçekleşecek Liderler Zirvesi öncesinde sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Paylaşımında “Türkiye’nin Masası” ifadelerini kullanan Davutoğlu, sırasıyla CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu etiketledi.

“BU MASADA ÇÖZECEĞİZ NE SORUN VARSA, GÜZEL GÜNLERDE DE, DERTTE VE TASADA DA…”

Paylaşılan videoda bir marangozun, yuvarlak ahşap masayı cilalaması dikkat çekti. Yaşlı marangoza “Değecek mi girdiğin zahmete” diye soran gence, marangoz, “Değer” diye cevap veriyor.

Genç kızın “Ne uğraşıyorsun, dışarıda hazırı var” demesi üzerine ise marangoz, “Hiçbir şey emek verdiğin kadar kıymetli değildir. Hem o dışarıda satılanların olayı ambalaj. İşleri yaramaz. Maddeye manayı veren insandır. Ahşap basittir ama, bize hep tek bir şeyi hatırlatır. Bir ağacı ve köklerini. Yani birlikteliğimizi. Bu masa buranın masası. Ama hepimizin masası olacak. Sadece bugünü düşünürsek altı üstü bir masa. Senin önünde uzun bir hayat var. Bu masada çözeceğiz ne sorun varsa. Güzel günlerde de. Dertte ve tasada da. Aile olarak hep bu masa etrafında paylaşılacak yemeğimiz. Sadece kendini değil, hepimizi düşünürsen, işte masa o zaman masa olacak” ifadelerini kullandı.

6 LİDER BİR ARADA

Videonun son kısımlarında ise masanın üstünde yer alan 6 kişilik aile fotoğrafı ve 6 parti liderinin bir arada olduğu anlara yer verildi.

ZİRVE ÖNCESİ 5 PARTİ GENEL BAŞKANIYLA GÖRÜŞTÜ

Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, ev sahipliğini yapacağı Liderler Zirvesi öncesinde 5 parti liderini partilerinin genel merkezlerinde ziyaret ederek görüşme trafiğini tamamladı. Davutoğlu son olarak bugün Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal’ı parti genel merkezinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından paylaşımda bulunan Gültekin Uysal, “29 Mayıs’ta gerçekleştireceğimiz toplantının ev sahipliğini yapacak Gelecek Partisi Genel Başkanı Sayın Ahmet Davutoğlu Genel Merkezimizde bizleri ziyaret ettiler. Nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum” dedi.

KILIÇDAROĞLU VE UYSAL’DAN “TÜRKİYE’NİN MASASI” PAYLAŞIMI

Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve DP Genel Başkanı Uysal da Davutoğlu’nun paylaştığı videoyu yayınlayarak, 5 parti liderini etiketleyip, “Türkiye’nin Masası” notunu düştü.

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