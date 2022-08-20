Siyasilerden başsağlığı mesajları

Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında ilk belirlemelere göre 16 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Kazanın ardından siyasi isimler başsağlığı mesajları paylaştı…

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep’teki elim trafik kazasından dolayı büyük üzüntü duyduğunu belirtti. Kemal Kılıçdaroğlu, “Yaşamını yitiren itfaiye ve sağlık personellerimize, basın mensuplarımıza ve yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet, ailelerine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.” ifadesini kullandı. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, kazaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Gaziantep Nizip yakınlarında ambulans, itfaiye aracı ve İhlas Haber Ajansı canlı yayın aracına yolcu otobüsünün çarpması sonucu meydana gelen elim kazayı büyük bir üzüntüyle öğrendim. Vefat eden vatandaşlarımıza Cenabıhak’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum” ifadelerini kullandı.

BAKANLARDAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenler için Allah rahmet, yaralılar için acil şifalar diledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise, “Gaziantep-Nizip otoyolunda yaşanan elim trafik kazası hepimizi büyük bir üzüntüye sevk etmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun” ifadelerini kullandı.



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da “Gaziantep-Nizip kara yolunda meydana gelen kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum. İtfaiye teşkilatımızın, sağlıkçılarımızın, basın camiamızın, milletimizin başı sağ olsun! Yaralılara acil şifalar niyaz ediyorum” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci de “Gaziantep’te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Yüce Rabb’im rahmet eylesin. Ailelerine ve sevenlerine sabır diliyorum. Tedavileri devam eden yaralı kardeşlerimize acil şifalar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı. (DHA)

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