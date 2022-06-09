Siyasilerden GES tepkisi

İktidarın, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) hamlesine siyasetçilerden tepki geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Bir iktidarın gece yarısı açıklamaları ekonomiyi düzeltmez. Yanlış yoldasınız vazgeçin” dedi.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, ekonomi konusunda atılacak adımı duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre, gelire endeksli devlet iç borçlanma senedi (GES) talep toplama işlemleri gerçekleştirilecek.

Gelişmeyi yorumlayan siyasetçiler, karara tepki gösterdi. O tepkilerden bazıları şu şekilde:

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu: “Enflasyon rakamlarını çarpıtan, ‘Türkiye Varlık Fonu’ kuruyorum deyip kamu şirketlerini batıran, 6 ayda sırf bir inat uğruna ülke Hazinesini KKM ile 160 milyar TL zarara uğratan; bir iktidarın gece yarısı açıklamaları ekonomiyi düzeltmez. Yanlış yoldasınız vazgeçin!”

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: “AKP‘nin ‘Zihni Sinir projesi’ olarak bu gece açıkladığı yeni icadın özeti; aleni ahmaklıklarında gizli hikmet aranması! Akıl, vicdan ve utanma yoksunlarının elinde azap çekiyor, eriyoruz milletçe!”

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