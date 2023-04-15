Siyasilerin derdi seçim, vatandaşın derdi geçim

Ankara Halk Ekmek Fabrikası tarafından, zorlu ekonomik koşullarda vatandaşın bütçesine destek olmak için başlatılan uygun fiyatlı et satışı Ramazan ayında da devam ediyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) mobil marketi Ankara Pursaklar’da uygun fiyatlı beyaz ve kırmızı et satışı yaptı.

11.00-16.00 saatleri arasında hizmet veren Başkent Mobil Market’e vatandaş büyük ilgi gösterdi.

Ucuz et almak için yaşlı, genç vatandaşların yanı sıra bebek arabasıyla gelenler de olduğu görüldü.

PİYASAYA GÖRE ÇOK UYGUN FİYAT

Zincir marketlerde ve kasaplarda en düşük 300 TL’den satılan kıyma Başkent Mobil Market’te 229,5 TL’den, 340 TL olan kuşbaşı ise Başkent Mobil Market’te 244,5 TL’den satılıyor.

SADECE BİR GÜNDE, İKİ MARKETTE

Başkent Mobil Market iki mobil aracıyla hizmet verdi ve sadece beş saatte toplamda 3 bin 89 kg kırmızı et satışı yaptı.

Mobil markette bin 346 kg kıyma, bin 454 kg kuşbaşı, 255 kg sucuk, 34 kg ise antrikot satıldı. Toplamda 1785 vatandaşın ucuza et aldığı açıklandı.

ABB Halk Ekmek Fabrikası, EGO otobüsünden dönüştürülen Başkent Mobil Market ile de Ankara’nın 25 ilçesine ulaşıyor.

Yüzde yüz yerli besi hayvanlarından temin edilen et, kıyma ve tavuk ürünleri şubat ayından bu yana Başkent Mobil Market ve Başkent Marketlerde uygun fiyattan satışa sunuluyor ve mobil marketlerin önünde benzer kuyruklar oluşuyor.