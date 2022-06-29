Meclis’te bütçeyi savunan Bakan Nebati, “Size zenginlerin Robin Hood’u diyebilir miyiz?”, “Siz Afganlar’ın bakanı mısınız?”, “Doğalgaza var tüpgaza niye destek yok?” sorularıyla karşılaştı.

Erdoğan SÜZER

TBMM Genel Kurulunda ek bütçe yasa teklifini savunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, milletvekillerinden gelen ilginç sorularla karşılaştı. CHP Milletvekili Burcu Köksal, ek bütçeyle göçmenlere milyarlarca lira sağlık harcaması yapılacağını belirterek, “Siz Suriyeliler’in, Afganlılar’ın vekili misiniz, onların Bakanı mısınız?” diye sordu.

CHP’li Ünal Demirtaş da bütçeden memura işçiye değil yandaş şirketlere kaynak aktarıldığını ifade ederek, “Size zenginlerin Robin Hood’u diyebilir miyiz Sayın Bakan?” dedi. İYİ Partili Ayhan Erel de “Doğalgazı olmayıp tüpgaz kullananlara da destek verecek misiniz?” sorusunu yöneltti. İşte Bakan Nebati’ye yöneltilen ilginç soru ve yorumlar:

SURİYELİLER’İN BAKANI MISINIZ?

CHP Milletvekili Burcu Köksal: “Ülkemizde yaşayan yabancıların sağlık giderleri için ek bütçeye 1 milyar 250 milyon lira para ayrılmış. Zaten şu ana kadar 2022 bütçesinden zaten 2.8 milyar lira harcandı. Yani bundan sonra da Afganlı’nın, Suriyeli’nin sağlık giderleri yine sırtımızda olacak. Peki, bütçeden emekliler, asgari ücretliler, işçiler, memurlar, çiftçiler, esnaflar, engelliler, ev kadınları, öğrenciler, SMA’lı çocuklar, hastalar, kısacası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes niçin hak ettiği payı alamıyor? Öncelik neden kendi vatandaşlarımızın değil? Siz Suriyeliler’in, Afganlılar’ın vekili misiniz, onların Bakanı mısınız?”

ZENGİNLERİN ROBİN HOOD’U?

CHP Milletvekili Ünal Demirtaş: “Sayın Bakan, bütçe nereye gidecek? 5’li çeteye ve yandaşlara. Kur korumalı mevduatla bu yıl zenginlere en az 60 milyar ödeme yapacaksınız. Bu durumda, emekli, memur, işçi, esnaf, çiftçi gibi dar gelirliden yani yoksullardan topladığınız vergileri zenginlere vermeniz nedeniyle size ‘zenginlerin Robin Hood’u’ diyebilir miyiz?”

650 TL’Yİ ÇOCUĞUNUZA VERİYOR MUSUNUZ?

CHP Milletvekili Müzeyyen Şevkin: “Yaşlılık aylığı 1.084,55 liradır. Eşi ölen ve hiçbir geliri olmayan kadınlara iki ayda bir 650 lira ödenmektedir. Açlık sınırının 6.117 lira olduğu bir ortamda bu miktarı artırmayı düşünüyor musunuz? Siz çocuklarınıza bu 650 lirayı harçlık olarak veriyor musunuz?”

İYİ Parti Milletvekili Ayhan Erel: “Sayın Bakan, kırsalda doğalgaz kullanmayan, tüpgaz kullanan vatandaşlarımız çok sıkıntıda. Bu vatandaşlarımıza da doğalgazda olduğu gibi bir destek sağlamayı düşünüyor musunuz?”

HANS’IN SEPETİ 7 EURO

İYİ Parti Milletvekili İsmail Tatlıoğlu: “Almanya’da Hans’ın 100 euroya aldığı sepet 107 euro olmuş. Bizde Mehmet’in, Ayşe’nin 100 liraya aldığı sepet şimdi 182 liraya doluyor. Enflasyonu karşılaştırırken lütfen ciddiyeti bozmayalım.”

CHP Milletvekili Orhan Sümer: “Millette ekmek alacak hal bırakmayanların yaşadığı sarayın günlük masrafı 11 milyon lirayken vatandaştan sabır göstermesini beklemek devlet adabına yakışıyor mu?”

BAKAN YERLİ DOĞALGAZ SÖZÜ VERDİ

Bakan Nebati, vergi gelirlerini zenginlere dağıtmadıklarını, memur ve emekli aylıklarıyla asgari ücrete reel zam verdiklerini belirtirken tüpgaz desteğiyle ilgili soruya, “2023 yılının ilk çeyreğinden itibaren kendi doğalgazımızı inşallah hanelere ulaştıracağız. Bundan sonra da enerji kaynaklı fiyat artışlarına karşı daha korunaklı hâle geleceğiz” dedi.

Öte yandan CHP milletvekilleri mevduata kur koruma garantisi olarak ek bütçeye konulan 40 milyar liranın 5 milyar lirasının orman yangınlarıyla mücadele için uçak alımlarında kullanılmak üzere kesilmesi yönünde önerge verdi. Gerekçede iktidarın orman yangınlarıyla mücadele edecek yangın uçağı ve helikopterlerinin alımına para bulamadığı ifade edildi. Ancak önerge AKP oylarıyla reddedildi.

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