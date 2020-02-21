Skandal iddia Meclis’e taşındı

Skandal İstanbul’da patlak verdi. Eğitim Bir Sen 5 Nolu Şube Başkanı Yusuf Sabaz’ın Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt’daki okulları tek tek dolaşıp, öğretmenleri derslerden çıkarıp, üyeliğe zorladığı hatta sendikaya üye olmayan okul müdürlerini de siyasal güçleriyle görevden aldıracaklarını söyleyerek tehdit ettiği iddiası TBMM’ye taşındı.

“ŞAHSINIZI GÖREVDEN ALDIRACAKLARI DOĞRU MU?”

Başkan Sabaz’ın öğretmen ve idarecileri okulların kütüphane ve konferans salonlarına topladığı, üyeliğe zorladığı ve son olarak da, “Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’u da çok yakında sendikamız görevden aldıracak” dediği iddialarını CHP Genel Başkan Yardımcısı ve TBMM Eğitim Komisyonu üyesi Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya bugün bir soru önergesiyle Bakan Ziya Selçuk’a sordu.

“ÜYE OL HAKKINDAKİ SORUŞTURMA KAPANSIN” İDDİASI



Milletvekili Kaya, 21.02.2020 tarih 19889 sayılı Bakan Selçuk’un cevaplamasını istediği sorgu önergesinde; “Eğitim Bir Sen İstanbul 5 numaralı şube başkanının Büyükçekmece, Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde mesai saatlerinde okul müdürleri ile okullarda toplantılar yaptığı, biat etmeyen ilçe müdürlerini ve okul yöneticilerini görevden aldıracaklarını, Eğitim Bir Sen üyesi müdürler hakkındaki soruşturmaları sorunsuz bir şekilde kapatacaklarını, hatta şahsınızı görevinizden aldıracaklarını belirttiği bilgilerine ulaşılmıştır” dedi.

“BAKAN BEY SİZİ GÖREVDEN ALIYORLARMIŞ?”

Milletvekili Kaya ayrıca, “Bahsi geçen şube başkanı mesai saatleri içerisinde okul müdürlerini hangi sıfatla toplantıya çağırmıştır? Sendika başkanı okul müdürlerinin amiri midir? Adı geçen şube başkanı hakkında bakanlığınızca yapılan herhangi bir soruşturma var mıdır? Bakanlık bünyesinde soruşturma geçiren okul müdürlerinin sendikalara göre dağılımı nedir? Soruşturmaların sonucunda kaç müdüre ceza verilmiştir? Sendikalara göre dağılımı ayrı ayrı nedir? Eğitim Bir Sen üyesi müdürlerin soruşturmalarının kapatıldığı bilgisi doğru mudur? Bir sendika şube başkanının bağlı bulunduğu bakan hakkında siyasi yorum yapması, sendikal gücüyle görevden aldıracağını ifade etmesinin dayanağı nedir? Bahsi geçen toplantıyı yapan, izin veren ve toplantıya katılanlar hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?” diye de

sordu.

“EĞİTİMDE YETKİLİ SENDİKA AMA SORUN ÇÖZECEĞİNE KOLTUK DAĞITIYOR”

Eğitim İş 3 Nolu Şube Başkanı Oğuz Akkaş, “İddialar doğruysa durum gerçekten de çok vahim. Eğitim çalışanlarının dağ gibi birikmiş sorunları duruyorken, yetkili sendikanın hala koltuk dağıtma, makam dizayn etme peşine düşenler bugün ülkemizde eğitimin geldiği noktanın asıl sorumlularıdır. Eğitimin acil çözüm bekleyen sorunları var. Bunları çözmek için mücadele etmesi gereken yetkili sendika adamcılığa soyunuyor. Bırakın okul müdürlüklerini Bakanlığı bile dizayn etme söylemlerine cüret edebiliyor. Bunu da hiç çekinmeden gözümüzün içine baka baka yapıyor” diye konuştu.