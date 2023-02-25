Skandal rapor: ‘Az hasarlı’ dediler sonra apar topar tahliye ettiler

Depremin vurduğu Diyarbakır’da hasar tespit komisyonu ekiplerinin birbiriyle çelişen skandal raporlarına bir yenisi daha eklendi.

2 bloğu tamamen çöken Diyar Galeria Sitesinin hemen arkasındaki Mimar Sinan Caddesi üzerinde yer alan 9 katlı 54 dairesi bulunan Aslan Apartmanı’na giden ekipler, burada yaptıkları ilk incelemede binanın ‘Az hasarlı’ olduğunu belirledi.

Sisteme aktarılan kayıtlarda bina az hasarlı görünürken, oturulmasında bir sakınca olmadığı kat maliklerine bildirildi.

Bunun üzerine bazıları evlerine geri döndü; ancak binada oluşan derin çatlak ve kırıklar fark edilince durum yeniden Çevre ve Şehircilik İklim Değişikliği Müdürlüğüne bildirdi.

STATİK YAPISI BOZUK AĞIR HASARLI

Ertesi gün yeniden binaya giden hasar tespit komisyonu binanın bodrum, dükkân ve birinci katlarında yaptıkları detaylı incelemede, kolon ve kirişlerden oluşan taşıyıcı sistemde çatlak ve kırıklar oluştuğunu belirledi.

Bazı kolonların patladığı ve demirlerin açığa çıktığı, kolon vasfını kaybeden taşıyıcı statik yapının dağılarak bozulduğu tespit edilerek rapor haline getirildi.

Yapılan keşif çalışmasından sonra fotoğraflanan kolonlar ve kirişlerdeki statik yapının bozulması nedeniyle binaya bu kez ağır hasarlı oturulamaz raporu verildi.

Çökme riski nedeniyle bina acil olarak tahliye edilirken, apartman sakinleri korku ve panikle yanlarına aldıkları eşyalarıyla binayı terk etti, apartman karşısındaki park alanına sığındı.

“AZ HASAR NEYE GÖRE BELİRLENİYOR KISTASI NEDİR”

Olay yerine gelen polis ekipleri binaya giriş ve çıkışları yasaklarken, yapının çevresi yüksek risk ve tehlike arz ettiği için güvenlik şeridiyle kapatıldı.

Ekiplerin birer gün arayla iki farklı rapor düzenlemesine tepki gösteren vatandaşlar, şöyle konuştu:

*Neden önce az hasarlı verildi. Bizler bugüne kadar içeride yaşıyorduk. Şimdi de ağır hasarlı diyorlar.

*Kontrollü bir şekilde eşyalarımızı çıkartmak istiyoruz. Sisteme aktarılan raporlar sorunlu. Duvarları yıkılan, sıvaları ve boyası dökülüp patlayan binalara da az hasarlı deniliyor.

*Bazı yerlerde hasar sınıfına girmeyen boya ve sıva döküntülerine az hasarlı deniliyor, bazı yerlerde ise çok daha kötü, vahim durumda olanlara hasarsız deniliyor. Bunun kıstası ve ölçüsü nedir anlamış değiliz.

*Kayıtlar sağlıklı tutulmuyor. İtirazlar titizlikle incelenmeli ve doğru kararlar verilmelidir. Bu durum ileride telafisi güç maddi ve manevi mağduriyetlere yol açacaktır.